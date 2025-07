EM GLÓRIA, SENADOR ALESSANDRO VIEIRA FORTALECE APOIO À INDÚSTRIA LEITEIRA E AO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

O senador Alessandro Vieira (MDB/SE) visitou nesta terça-feira (29) o município de Nossa Senhora da Glória, no sertão sergipano. Durante a passagem pela cidade, ele participou de uma celebração religiosa no Santuário da Divina Misericórdia e conheceu as instalações da Natville, indústria que integra a cadeia produtiva de leite na região.

A visita teve como objetivo acompanhar de perto ações apoiadas pelo mandato e reforçar o compromisso com o desenvolvimento da região.

Reconhecida como a capital da bacia leiteira sergipana, Nossa Senhora da Glória se destaca como um dos principais polos produtores de leite do Brasil. Para o senador Alessandro, é essencial manter investimentos que garantam o desenvolvimento da atividade no campo.

“Glória é o coração da bacia leiteira sergipana e uma das cidades mais importantes do Brasil na produção de leite. A visita à Natville reforça nosso compromisso com a economia local e com a valorização do trabalhador do campo. Vamos continuar apoiando essa vocação produtiva, que gera emprego, renda e dignidade para milhares de famílias”, afirmou Alessandro Vieira.

A prefeita Luana de Glória destacou a relevância da visita para o município e o papel do senador como parceiro da gestão local. “É sempre muito importante receber o senador Alessandro Vieira. Ele tem sido um grande parceiro de Glória, sempre atento às nossas demandas e com um olhar sensível para o desenvolvimento do nosso povo”, declarou a gestora.

Ao longo do mandato, o senador já destinou mais de R$ 15,3 milhões para o município, contemplando áreas estratégicas como saúde, infraestrutura, cultura, esporte, segurança e agricultura. Só em 2025, até o momento, já estão previstos R$ 5,5 milhões em investimentos. Entre as ações mais relevantes estão a pavimentação do acesso ao Parque de Exposições Cidade do Leite, a instalação de um módulo esportivo (areninha), aquisição de veículo para a SMTT, reforço no custeio da saúde e o apoio a eventos como o Rock Sertão e projetos de inclusão cultural, como a Mostra de Artes Sem Barreiras.

A visita a Glória faz parte de uma agenda mais ampla de acompanhamento das ações parlamentares no estado. Nos últimos dias, Alessandro esteve nos municípios de Tobias Barreto, Simão Dias e Barra dos Coqueiros. As visitas reforçam o bom relacionamento com os gestores municipais e a articulação política eficiente que tem garantido resultados concretos para a população sergipana.

