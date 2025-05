Em Itabaiana, Deputada Katarina visita e firma parceria com hospital e maternidade São José

Nesta quinta-feira, 29, a deputada federal e terceira secretária da Câmara, Delegada Katarina (PSD/SE) realizou uma visita ao lHospital e Maternidade São José, unidade filantrópica localizado em Itabaiana, região Agreste do Estado. Na oportunidade, ela anunciou que destinará recursos, através de emendas parlamentares, para a unidade filantrópica.

O hospital e maternidade, que é porta-aberta, atualmente realiza cerca de 500 partos ao mês e cerca de 9 mil atendimentos de forma geral, como cirurgias eletivas de pequeno e médio porte. No entanto, tem enfrentado dificuldades para manter os serviços e renovar contratos, principalmente pelos constantes atrasos no recebimentos de repasses.

Por entender a importância da prestação do serviço que a unidade oferta, a parlamentar anunciou a destinação de recursos por meio de emendas parlamentares. “É de fundamental enxergar e apoiar o potencial dessas unidades que, mesmo com limitações, prestam um serviço essencial à população. Nosso compromisso é garantir que recursos sejam direcionados para onde realmente fazem a diferença”, afirmou a parlamentar.

A iniciativa da deputada Katarina foi recebida com entusiasmo pela direção do hospital, que vê na destinação dos recursos uma oportunidade de melhorar a qualidade do atendimento e ampliar a capacidade de serviços oferecidos à comunidade.

“Essa visita dela foi muito útil e importante, porque ela precisava conhecer o que vai ajudar. Assim, ela conhece e sabe para onde está destinando o recurso, que com certeza vai ser muito bem empregado”, reconhece a diretora da unidade, Edilene Nunes.

Por: Ascom