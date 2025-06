EM LAGARTO, TCE PROMOVE SEMINÁRIO PARA FORTALECER A GOVERNANÇA E PREVENIR ERROS NAS ADMINISTRAÇÕES

O Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE/SE), através da Escola de Contas José Amado Nascimento (Escontas), promoveu nesta terça-feira, 3, o primeiro dia de atividades do Seminário “Governança, Sustentabilidade e Controle Externo: Os Desafios do 1º Ano de Gestão Municipal”.

Voltada a gestores e servidores públicos de 28 municípios, a ação pedagógica ocorre no auditório da antiga Faculdade Ages, em Lagarto.

A iniciativa abordou temas fundamentais para a administração pública em palestras proferidas por representantes de instituições parceiras, como o INSS, Caixa Econômica Federal, Receita Federal, Tribunal de Contas da União (TCU), Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea/SE) e Ministério Público de Contas (MPC/SE).

“A cada nova edição deste Seminário, o TCE reafirma um compromisso que tem se tornado cada vez mais evidente: o de exercer, de forma ativa e constante, um papel pedagógico junto aos agentes públicos sergipanos. Temos plena consciência de que fiscalizar é essencial, mas sabemos também que prevenir erros, orientar boas práticas e qualificar o serviço público são ações igualmente fundamentais”, afirma a presidente do TCE, conselheira Susana Azevedo.

A programação seguirá nesta quarta-feira, 4, com explanações de integrantes do corpo técnico da Corte de Contas.

“Os municípios, muitas vezes por falta de capacitação, de algum conhecimento, acabam tendo alguns equívocos, e essa aproximação do Tribunal de Contas, trazendo essas informações diretamente para os municípios, ajudando a capacitação e a informação dos nossos servidores, vai facilitar muito o trabalho das prefeituras municipais aqui do nosso estado, visando sempre a prevenção. Com isso quem ganha é a sociedade”, disse o prefeito de Lagarto, Sérgio Reis.

O prefeito do município de Salgado, Givanildo Costa, parabenizou o TCE pela iniciativa e destacou o evento como um ensejador da inovação para as políticas públicas.

“Eu tenho exigido da minha equipe técnica que participe desse evento. Eu quero aqui já iniciar parabenizando a iniciativa do Tribunal de Contas ao proporcionar um evento como esse para toda a região. Eu vejo que tem muitos secretários, muitos prefeitos participando para que a gente possa aplicar e inovar as políticas públicas e fazer de acordo com o que manda toda a legislação”.

Nesta edição, o evento foi voltado a servidores e gestores das prefeituras e câmaras dos seguintes municípios: Arauá, Boquim, Cristinápolis, Estância, Indiaroba, Itabaianinha, Itaporanga D’Ajuda, Lagarto, Pedrinhas, Poço Verde, Riachão do Dantas, Salgado, São Domingos, Simão Dias, Sta. Luzia do Itanhy, Tobias Barreto, Tomar do Geru, Umbaúba, Itabaiana, Campo do Brito, Macambira, Moita Bonita, Pedra Mole, Frei Paulo, Pinhão, Carira, Malhador e Ribeirópolis.

As edições anteriores do Seminário ocorreram em Aracaju e no município de Propriá, e serviram para fortalecer e a aproximar ainda mais o Tribunal de Contas das gestões municipais.

Texto: Luana Maria – Foto: Marcelle Cristinne