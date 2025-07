Em Lisboa, senador Laércio defende inovação e regulação no setor de seguros

O senador Laércio Oliveira (PP-SE) foi moderador do painel “Resiliência e o Mercado de Seguros no Contexto Global”, realizado nesta segunda-feira (30) durante o XIII Fórum Jurídico de Lisboa, em Portugal. Em sua fala, o parlamentar destacou a importância de debates aprofundados sobre um setor que, embora pouco abordado na grande mídia, representa um pilar estratégico da economia mundial.

De acordo com Laércio, o mercado de seguros brasileiro projeta alcançar 6,4% do PIB ainda este ano, refletindo um crescimento de 10% em relação ao ano anterior. “Apesar do desempenho expressivo, o setor enfrenta um cenário de crescente complexidade, marcado por transformações tecnológicas, instabilidade geopolítica e mudanças climáticas”, alertou o senador.

Ele citou estudo realizado pela consultoria Kennedy’s Law LLP com mais de 170 especialistas em 17 países, que aponta os principais riscos enfrentados pelas seguradoras. Entre os destaques, Laércio ressaltou o papel crescente da inteligência artificial na precificação de apólices, análise de riscos e prevenção de fraudes. “O uso de algoritmos está avançando rapidamente, mas a regulação ainda é incipiente. Isso exige atenção redobrada para evitar lacunas e riscos inesperados”, pontuou, lembrando que o Congresso Nacional brasileiro analisa atualmente o Projeto de Lei nº 2.338/2023, que institui o marco legal da IA no país.

Outro ponto de atenção citado pelo senador foi a instabilidade geopolítica em regiões como Oriente Médio, América Latina e Ásia-Pacífico, além das implicações das mudanças climáticas, que têm elevado a frequência e a intensidade de desastres naturais, pressionando o setor a revisar seus modelos de cobertura.

“O mercado de seguros vive um momento de profundas transformações, impulsionado por riscos emergentes e mudanças globais. Adaptar-se com agilidade e investir em inovação são atitudes imprescindíveis para garantir a sustentabilidade do setor”, reforçou o parlamentar sergipano.

Ao finalizar, Laércio Oliveira parabenizou o Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP) e o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, pela realização do painel e reafirmou a importância do diálogo internacional para a construção de soluções resilientes e sustentáveis no setor segurador.

Texto e foto Carla Passos