Em mais um sábado movimentado, pré-candidata Yandra Moura visita aracajuanos

A pré-candidata a prefeita de Aracaju e deputada federal licenciada, Yandra Moura, neste sábado (20), participou de eventos importantes para Aracaju e região metropolitana. Os encontros tiveram o objetivo de conversar com a população aracajuana e apresentar as propostas que transformarão a vida do povo.

Ao lado do presidente da Câmara Municipal de Aracaju, Ricardo Vasconcelos, ela foi ao bairro Robalo participar da 1° Cavalgada do Rancho dos Amigos. Uma festa que ressaltou a cultura nordestina e sergipana.

Já no bairro Farolândia, Yandra assistiu ao Culto de Mulheres, com o pré-candidato a vereador Wilson da Ceasa, ministrado pela Pastora Alice, um momento único, de muitas bençãos e orações.

Em Nossa Senhora do Socorro, ela foi à convenção que homologou a candidatura a prefeito de Samuel Carvalho e do vice Elmo Paixão, do União Brasil, onde firmaram um compromisso para solucionar o problema do transporte metropolitano.

De volta a Aracaju, Yandra foi ao lançamento da pré-candidatura a vereador de Ary do São Carlos, no Olaria, um jovem que luta pelo seu bairro. No Santos Dumont, ao lado da pré-candidata a vereadora Gardênia da Enfermagem, participou do Forró da Igreja Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, uma festa junina animada, que reuniu toda a comunidade.

Com os fiéis da igreja São Pio X e com o ex-vereador é pré-candidato, Moritos Matos, ela compareceu ao Forrozão, um evento paroquial que levou os moradores ao salão da igreja, no 18 do Forte.

Nos quatro cantos da capital, com a força e coragem da juventude, Yandra foi abraçada pelas aracajuanas e aracajuanos que acreditam no potencial dela para transformar a capital.

Assessoria de Comunicação

Yandra Moura – Deputada Federal