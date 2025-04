EM MISSÃO OFICIAL NA CHINA, DELEGADA KATARINA DESTACA OS 50 ANOS DE RELAÇÕES DIPLOMÁTICAS ENTRE OS PAÍSES

Em missão oficial na China, a deputada federal Delegada Katarina (PSD) tem participado de reuniões, visitas e assembleias que reforçam o compromisso em fortalecer os laços bilaterais. A visita integra uma série de ações voltadas à intensificação da cooperação entre os dois países, que celebram meio século de relações diplomáticas marcadas por avanços significativos.

“Essa missão tem possibilitado a confirmação de que Brasil e China compartilham características estruturais semelhantes: ambos são países continentais e altamente populosos, enfrentando desafios comuns relacionados ao desenvolvimento, à urbanização acelerada, à desigualdade e à sustentabilidade”, revela a deputada Katarina.

Esses paralelos tornam o intercâmbio entre as nações especialmente frutífero, promovendo soluções conjuntas que podem ser aplicadas em larga escala. Desde 2004, a China se consolidou como o maior parceiro comercial do Brasil, movimentando bilhões em exportações e importações, com destaque para produtos agrícolas, minerais, industrializados e tecnologia.

A deputada Katarina destaca que essa relação vai além do comércio: “Estamos falando de uma parceria estratégica que também envolve educação, ciência, inovação e saúde. Precisamos construir pontes duradouras entre os nossos povos”.

O desenvolvimento chinês nas últimas décadas é atribuído às políticas de Reforma e Abertura, iniciadas na década de 1970. Por meio delas, a China reformulou sua economia, adotando um modelo socialista voltado ao mercado e integrando-se progressivamente ao cenário global, mantendo a estabilidade política enquanto promovia crescimento econômico acelerado.

O intercâmbio educacional e científico é outro pilar dessa parceria. Investimentos em educação, cultura, inovação e ciência têm impulsionado o progresso em ambos os países. A cooperação bilateral pode favorecer o desenvolvimento conjunto de tecnologias, o fortalecimento de universidades e a troca de experiências acadêmicas e culturais.

Outro ponto de destaque na missão é a segurança, área de atuação da Delegada Katarina, que possui 24 anos de carreira. Dessa forma, para a parlamentar, garantir que os frutos do desenvolvimento sejam amplamente distribuídos é uma prioridade. Nesse sentido, o uso de tecnologias para monitoramento e prevenção, aliado a políticas públicas eficazes, pode servir de base para parcerias que visem à redução de vulnerabilidades sociais e territoriais.

Ao celebrar os 50 anos de relações diplomáticas com a China, o Brasil reafirma sua disposição de caminhar lado a lado com uma potência global que já se mostrou uma parceira confiável. A missão da deputada Katarina é um símbolo desse novo momento: mais que uma visita, trata-se de um gesto de compromisso com um futuro de desenvolvimento mútuo, respeito e colaboração.

“Estamos aqui para aprender, compartilhar e construir juntos. O mundo precisa de cooperação, e essa é a mensagem que levamos da nossa missão”, reforça a deputada.

Texto e foto Tanuza Oliveira