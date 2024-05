EM NOTA, PARTIDOS FEDERADOS AO PT REJEITAM PRÉ-CANDIDATURA DE CANDISSE À PREFEITURA DE ARACAJU

Em nota divulgada nesta terça-feira (14), os partidos federados ao Partido dos Trabalhadores (PT), rejeitam pré-candidatura de Candisse Carvalho à prefeitura de Aracaju.

Veja o que diz a nota que foi divulgada no Instagram

O PCdoB e o PV têm escutado as vozes dos setores democráticos, progressistas e populares que reiteram a necessidade de uma frente ampla que aprofunde as conquistas democráticas, contribuam com a reconstrução dos avanços das conquistas sociais e dos direitos humanos que retroagiram nos últimos governos.

Barrar a sanha fascista, que continua ameaçando a nossa democracia, é o principal objetivo desse bloco e, no contexto atual, esse compromisso passa pela garantia de uma chapa ampla com viabilidade eleitoral para a prefeitura da nossa capital, assim como uma chapa competitiva de vereadoras e vereadores para garantir a governabilidade das forças democráticas.

Diante disso, após reunião da Federação Brasil da Esperança/Aracaju sobre a sucessão eleitoral na capital sergipana, onde o Partido dos Trabalhadores apresentou sua pré-candidatura e após debate sem que houvesse unidade em relação à mesma. O PCdoB e o PV não reconhecem a referida pré candidatura com viabilidade eleitoral, nem com o perfil de representar a Frente ampla.

Defendemos uma candidatura que represente a unidade do campo progressista, com profundo vínculo com a disputa de 2026, construindo uma aliança para além dos partidos da Federação Brasil da Esperança, bem como, que tenha densidade eleitoral e representatividade. Uma candidatura que vise o isolamento e a derrota da extrema direita e do bolsonarismo na cidade e no país.

IVANIA PEREIRA – PRES. MUNICIPAL PCdoB

CLAUDIA RODRIGUES – PRES MUNICIPAL PV

