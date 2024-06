PSDB diz que justiça negou pedido de Alessandro para que o partido retirasse os móveis de sua antiga sede

Em nota divulgada na tarde desta quinta-feira (20), diz que em relação às informações veiculadas pela imprensa, o Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB-SE) vem a público esclarecer que o senador Alessandro Vieira (MDB) ajuizou uma ação de obrigação de fazer em face do Diretório Estadual do PSDB, requerendo, em sede de tutela de urgência, que o partido fosse compelido a retirar, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, todos os seus móveis e equipamentos do imóvel situado em sua antiga sede, na Rua Frei Paulo, 444, Bairro Suíssa, Aracaju-SE, sob a alegação de que locou o dito imóvel e a mobília pertencente ao PSDB Estadual até a presente data se encontra no local e este se recusa a retirá-la.

Na ação, o senador também pediu ao juiz a aplicação de multa diária em caso de descumprimento da decisão liminar.

Examinados os autos, a juíza do 4° Juizado Especial de Aracaju indeferiu o pedido de tutela de urgência, arguindo que, “No caso vertente, o panorama inicial apresentado não se mostra suficiente à concessão da tutela de urgência pleiteada, pois não está patenteado, de plano, o fumus boni iuris .

A nota conclui dizendo que “em tempo em que expressa sua satisfação com o teor da decisão judicial, o PSDB comunica que, após devidamente citado por meio de sua assessoria jurídica, apresentará defesa nos autos e adotará todas as medidas legais para reaver sua sede com todos os móveis, equipamentos e utensílios que a guarnecem, sem prejuízo de outras ações em face dos responsáveis pelos danos patrimoniais e institucionais causados ao partido”.

Eduardo Amorim

Presidente Estadual do PSDB/SE