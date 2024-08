STERTS DIZ QUE É “LAMENTÁVEL, TRISTE E VERGONHOSO EPISÓDIO”, A FALA DE RADIALISTA DE LAGARTO

O Sindicato dos Radialistas do Estado de Sergipe (STERTS) vem a público manifestar seu repúdio à postura inadequada, misógina e machista do radialista Paulo do Vale. O Sindicato esclarece que não compactua com esse tipo de comportamento e reafirma seu compromisso com o total respeito, admiração e valorização das mulheres, reconhecidas como parte essencial e fundamental da existência humana.

Expressamos nossa total solidariedade à candidata a vereadora pela cidade de Lagarto, Jaqueline Dantas, que foi vítima desse lamentável, triste e vergonhoso episódio. Receba nosso abraço solidário, e pedimos sinceras desculpas em nome de toda a categoria dos radialistas.

No mês de agosto, dedicado à luta contra a violência às mulheres, reafirmamos nossa defesa intransigente dos direitos dessas bravas e guerreiras trabalhadoras do nosso Brasil.

Não à violência contra as mulheres.

Aracaju, 19 de agosto de 2024

Diretoria do STERTS