EM NOTA, VALADARES FILHO CONFIRMA A PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO ELEITORAL ESTE ANO EM ARACAJU

Através de uma nota divulgada em suas redes sociais, o ex-deputado federal e presidente estadual do Solidariedade, Valadares Filho, confirmou que está se desincompatibilizando do cargo que exerce no Ministério da Secretaria-Geral da Presidência da República para participar das eleições municipais de 2024.

“Com esta decisão, poderei me dedicar ainda mais ao diálogo com os partidos do campo progressista e da base do presidente Lula e ao debate com a população sobre o futuro de nossa cidade. Um líder quando convocado, como fui pelo meu partido, não pode se omitir em um momento crucial para o futuro de um povo”, ressaltou Valadares Filho.

No comunicado, o presidente estadual do Solidariedade agradeceu ao ministro Márcio Macedo e ao presidente Lula pela confiança depositada em seu trabalho durante o período em que atuou no Ministério da Secretaria-Geral da Presidência.

“Tive a oportunidade de conhecer de perto um ministro trabalhador e de grande espírito público, ajudando na reconstrução do país sob a liderança do presidente Lula. Minha eterna gratidão ao amigo, Márcio. Agradeço também ao presidente Lula pela oportunidade de participar deste momento histórico para o Brasil, uma experiência que sempre será motivo de muito orgulho e um dos momentos mais significativos da minha vida”, enfatizou Valadares.

O ex-deputado federal encerra a nota afirmando que está retornando para Sergipe preparado para as próximas missões que o destino reserva.

CONFIRA A NOTA NA ÍNTEGRA:

Valadares faz comunicação aos Aracajuanos e sergipanos

Comunico à sociedade aracajuana e sergipana que estou me desincompatibilizando do cargo que exerço no Ministério da Secretaria-Geral da Presidência da República, conforme exigência da legislação eleitoral, para que eu possa estar apto a participar das eleições municipais de 2024. Com esta decisão, poderei me dedicar ainda mais ao diálogo com os partidos do campo progressista e da base do presidente Lula e ao debate com a população sobre o futuro de nossa cidade. Um líder quando convocado, como fui pelo meu partido, não pode se omitir em um momento crucial para o futuro de um povo.

Gostaria de expressar meus sinceros agradecimentos ao ministro Márcio Macedo pela confiança depositada no meu trabalho. Durante esse período, tive a oportunidade de conhecer de perto um ministro trabalhador e de grande espírito público, ajudando na reconstrução do país sob a liderança do presidente Lula. Minha eterna gratidão ao amigo, Márcio. Agradeço também ao presidente Lula pela oportunidade de participar deste momento histórico para o Brasil, uma experiência que sempre será motivo de muito orgulho e um dos momentos mais significativos da minha vida.

Agradeço a todos os colaboradores do Ministério da Secretaria-Geral da Presidência pela parceria e esforço conjunto. Secretários, diretores, coordenadores, assessores, amigos da copa. Todos! Posso atestar o comprometimento e a dedicação desta equipe com o futuro do país. Retorno à minha cidade e ao meu estado com a certeza do dever cumprido e preparado para as próximas missões que o destino nos reserva.

Que Deus abençoe a todos nós!

Por Innuve Comunicação

Ascom/Solidariedade