Em nova confusão na Câmara de Riachão do Dantas, presidente da Casa partiu para agressão contra o vereador Tarcísio

Em um novo episódio da novela que se tornou a Câmara de Vereadores de Riachão do Dantas, na última sessão da Casa, ocorrida na quinta-feira, 15, mais uma situação lamentável ocorreu. Desta vez imediatamente após o término da sessão, portanto sem registros oficiais.

Mas os presentes no local confirmaram que o presidente da Câmara de Riachão, vereador Berinho do Mercadinho (PSD) agrediu verbalmente o vereador Tarcísio (PT) e são não foi as vias de fato por conta da intervenção de colegas vereadores, a exemplo do vereador Albertino Franco (PSD), que chegaram para impedir que o presidente partisse para cima do colega.

Essa cena grotesca acontece pouco tempo depois do presidente Berinho do Mercadinho ter ameaçado outro colega vereador de “jogá-lo pela janela”. Desta vez, apesar de contido pelos demais vereadores e presentes, Berinho gritou em direção a Tarcísio e o chamou de “marginal”.

Todo esse destempero do presidente da Câmara, avaliam seus colegas de parlamento, vem do fato dele ter sido condenado a pagar multa diária e pessoal de R$ 10 mil caso não colocasse os projetos dos vereadores na pauta das sessões da Casa.

“Além disso, o presidente se acha na condição de impor seu projeto pessoal na política a todos. E quer fazer isso na base do grito e da ameaça. Nós não aceitamos isso e ele perde as estribeiras”, disse um vereador que preferiu não se identificar para também não acabar sendo alvo das agressões de Berinho do Mercadinho.

As notícias das agressões de Berinho a Tarcísio repercutiram em toda a região Centro Sul do Estado, seja em portais de notícias na internet, seja em programas de rádio jornalismo nas emissoras de diversas cidades que compõem a região. “Uma vergonha para Riachão e pro nosso povo”, citou a fonte ouvida pela reportagem.