Em Pacatuba, Laércio anuncia novos recursos para a saúde e agricultura familiar

Em um encontro marcado por novos anúncios de recursos, o Senador Laércio Oliveira visitou nesta terça-feira (29/07) a prefeita de Pacatuba Iara Martins em uma agenda que teve como foco principal a área da saúde, mas também contemplou o fortalecimento da agricultura familiar, especialmente na região do povoado Ponta de Areia.

Laércio reforçou sua disposição em manter uma relação institucional sólida com a gestão municipal, e que, retribuir esse apoio com trabalho e resultados concretos é um compromisso moral e político. Além disso, o senador reconheceu os desafios enfrentados pela prefeita Yara no comando de um município com grandes demandas e poucos recursos. “Comprometo-me a estar ao seu lado, prefeita, ajudando na articulação de soluções, no envio de emendas e na defesa das prioridades de Pacatuba”, disse.

A prefeita Yara, por sua vez, agradeceu a visita e ressaltou a importância do apoio que Pacatuba tem recebido do senador. A prefeita disse que “os R$ 2,5 milhões já destinados à saúde estão sendo fundamentais para melhorar o atendimento à população e suprir carências históricas da nossa rede municipal. Esse apoio, senador, chegou em momento oportuno e tem feito diferença no dia a dia da população”.

Aproveitando a ocasião, a prefeita também formalizou novas solicitações, entre elas uma colheitadeira para beneficiar os rizicultores do povoado Ponta de Areia e uma pá carregadeira para apoio à infraestrutura rural. Ambas as demandas foram prontamente acolhidas pelo senador, que garantiu o encaminhamento dos pedidos e afirmou que fará questão de participar da entrega dos equipamentos.

“Essa visita consolida uma aliança política baseada na lealdade, no respeito e na busca por melhorias reais para Pacatuba. Vamos ajudar a Prefeitura a ampliar sua capacidade de resposta às necessidades da população e fortalecer a agricultura familiar como estratégia de desenvolvimento local”, finalizou.

Texto e foto Carla Passos