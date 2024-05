EM PLENÁRIO, DELEGADA KATARINA CLAMA POR AÇÕES CONCRETAS DE APOIO ÀS VÍTIMAS NO RIO GRANDE DO SUL

Parlamentar enfatiza urgência de medidas para socorrer afetados e reconstruir as regiões atingidas durante pronunciamento

A Deputada Federal Delegada Katarina, membro da Comissão Especial sobre Prevenção e Auxílio a Desastres e Calamidades Naturais, fez um pronunciamento, nesta quarta-feira (08), na Tribuna da Câmara dos Deputados, abordando a tragédia sem precedentes que assola o estado do Rio Grande do Sul.

Com dados atualizados pela Agência Brasil, a deputada informou que mais de 163 mil pessoas estão desabrigadas, 372 feridas, 128 desaparecidas e 100 perderam suas vidas devido à catástrofe ambiental. Diante desse cenário, Delegada Katarina ressaltou a urgência de ações concretas para auxiliar as vítimas e reconstruir as regiões afetadas.

“Estamos enfrentando uma tragédia de proporções devastadoras no Rio Grande do Sul, e é nosso dever como representantes do povo agir com rapidez e eficiência para mitigar os danos causados”, declarou a deputada.

Em consonância com seus colegas da Comissão Especial, a parlamentar esteve na Residência Oficial do Presidente da Câmara, Deputado Arthur Lira, para discutir medidas de apoio e reconstrução. Uma das propostas apresentadas por Delegada Katarina é a prorrogação das parcelas de financiamentos para os mutuários, sem burocracia, considerando uma carência de um ano ou mais para as regiões afetadas pela tragédia, e de seis meses a um ano para as demais regiões do País.

“A crise econômica agravada pela pandemia já colocava muitas famílias em situação delicada, e agora, com essa tragédia, é fundamental que o Estado adote medidas que garantam a segurança habitacional de todos os cidadãos”, enfatizou Delegada Katarina.

Além disso, a deputada anunciou que está trabalhando a viabilidade de apresentar propostas que abarquem as pessoas afetadas por catástrofes naturais, como o Projeto de Lei 1160/2020, do qual é relatora, que trata das condições de pagamento de empréstimos consignados em casos de calamidade pública.

Diante da gravidade da situação no Rio Grande do Sul e em solidariedade às vítimas, Delegada Katarina reforçou o compromisso de sua atuação parlamentar na busca por soluções eficazes e humanitárias para superar essa crise sem precedentes.

