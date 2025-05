Em Poço Redondo, Linda Brasil dialoga com artesãs e prestigia produção cultural da região

Nesta segunda-feira (20), a deputada Linda Brasil (Psol) esteve no município de Poço Redondo, no alto sertão sergipano, onde participou de uma roda de conversa com mulheres bordadeiras, pescadoras artesanais e moradores da comunidade ribeirinha. Além de ouvir as demandas da população, a parlamentar também prestigiou, na sede do município, o lançamento do curta-metragem “Coisa de Preto”, da educadora e cordelista Daniela Bento.

Durante o encontro, realizado na sede do grupo de mulheres pescadoras e artesãs do povoado Bonsucesso, foram apresentadas demandas relacionadas à valorização da atividade artesanal, bem como à oferta de cursos de capacitação. Além disso, a comunidade solicita melhorias na infraestrutura turística e nas escolas da localidade.

“Conheci esse projeto tão importante das mulheres artesãs e pescadoras da comunidade. Ouvimos as demandas relacionadas à valorização do grupo e da atividade artesanal. Muitas delas não têm onde armazenar ou expor suas produções. Falta apoio direto do município ou do Governo do Estado. Também escutamos demandas relacionadas à educação e à valorização do turismo de base comunitária”, destacou a deputada Linda Brasil.

Edlane Gomes dos Santos, moradora do povoado Bonsucesso, compartilhou seu anseio por melhorias nas escolas locais. “A conversa foi maravilhosa. Falamos para ela sobre as dificuldades que enfrentamos no povoado, especialmente nas escolas, em especial a estadual. Não há recursos para que os alunos possam cursar o ensino médio. As escolas também não têm banheiros adequados, nem para alunos cadeirantes, nem para os demais”, relatou.

Quitéria Gomes, membro do Conselho Pastoral dos Pescadores, ressaltou que a oportunidade foi importante não apenas para apresentar as reivindicações das artesãs à deputada, mas também para ouvir a parlamentar e compreender sua atuação. “Ouvimos a deputada, que trouxe algumas questões importantes. Estamos na expectativa de que, daqui para a frente, sigamos nesse processo de construção coletiva”, frisou.

Bonsucesso

O povoado Bonsucesso, localizado no município de Poço Redondo, no alto sertão sergipano, possui uma população estimada em mil habitantes. Às margens do Rio São Francisco, a localidade tem grande potencial turístico e cultural. “O povoado possui uma beleza exuberante, apesar da carência de políticas públicas que atendam às demandas da população, para oferecer aos jovens alternativas de trabalho, cultura e lazer, e garantir às mulheres pescadoras e bordadeiras condições para produzir e comercializar sua arte — uma fonte de renda que contribui para o sustento de suas famílias”, enfatizou Linda Brasil.

“Coisa de Preto”

À noite, após o encontro com as bordadeiras do povoado Bonsucesso, ainda em Poço Redondo, a deputada Linda Brasil participou do lançamento do curta-metragem Coisa de Preto, da cordelista e educadora popular Daniela Bento. O filme aborda a necessidade da luta contra o racismo e exalta a produção acadêmica, cultural e social de homens e mulheres pretas.

Além da exibição do curta, também houve apresentações da cantora Robertinha Cajueiro, do Trio Pé de Serra Raízes do Sertão, da jovem cordelista Isadora Leite e do grupo de sanfona Raízes do Nordeste.

“Foi uma noite maravilhosa, que reforça a importância do município de Poço Redondo para as artes e a cultura do povo sertanejo e do nosso estado; e a necessidade de o Governo do Estado implementar políticas públicas que incentivem a produção das artesãs e o fazer cultural da juventude de Poço Redondo e de todo o Sergipe”, concluiu Linda.

Foto: Divulgação Ascom

Assessoria de Imprensa