Em reunião com ministro Rui Costa, governador Fábio Mitidieri inclui adutora do Leite em obras do PAC

As obras em Sergipe contempladas pelo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) foram tema de reunião virtual entre o governador Fábio Mitidieri e o ministro da Casa Civil, Rui Costa, nesta terça, 01. O novo PAC será lançado em 11 de agosto, um investimento anual de R$ 60 bilhões. Durante o encontro, a construção da adutora do Leite, beneficiando a região da bacia leiteira do estado, no Sertão, foi incluída na lista de prioridades do estado.

O governador Fábio Mitidieri lembrou que a pauta do PAC vem sendo construída desde o início da gestão. A última audiência, em Brasília, ocorreu em 18 de julho, juntamente com o governador de Alagoas, Paulo Dantas. A pauta sergipana inclui a duplicação da BR-101 em toda sua extensão; a duplicação da BR-235, no trecho entre Aracaju e Itabaiana; construção da ponte entre Neópolis e Penedo; Canal de Xingó entre outros.

“Nossas pautas são investimentos estruturantes, que trarão desenvolvimento para o estado, além de mobilidade e escoamento de produção, no caso das BRS 101 e 235. Vamos incluir a adutora do Leite, um compromisso nosso com os produtores de leite. Sergipe tem um potencial enorme na área. Já temos R$ 16 milhões de emendas do senador Alessandro Vieira e o projeto está pronto”, afirmou.

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), os maiores produtores de leite no Estado, em 2021, foram Nossa Senhora da Glória, com 66,7 milhões de litros, Poço Redondo, com 65,2 milhões, e Porto da Folha, com 51,2 milhões.

Participaram da reunião os secretários de Estado da Casa Civil, Jorge Araujo Filho; de Desenvolvimento Urbano e Infrastrutura (Sedurbi), Luiz Roberto; e o coordenador geral de Planejamento Estratégico, Júlio Filgueira.

Ministro

Rui Costa garantiu celeridade à duplicação da BR-101, um investimento de R$ 848 milhões. Ele também solicitou projetos de obras para serem apresentados. “Temos a determinação de nosso presidente de atender Sergipe. O que o Estado tiver de projeto, nos apresente”, disse.

Foto Arthur Soares