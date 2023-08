Em reunião com superintendente do DNIT, senador Alessandro Vieira busca melhorias para rodovias sergipanas

Na manhã desta segunda-feira (07), o senador Alessandro Vieira (MDB/SE) participou de uma reunião com o Superintendente Regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) em Sergipe, Halpher Luiggi, para tratar das obras e melhorias para rodovias sergipanas.

Durante o encontro foram discutidas as obras de duplicação da BR-101/SE eixo Norte, com conclusão para janeiro/2024, e duplicação da BR-101/SE eixo Sul, com contorno de Estância, obra de R$ 300 milhões com previsão de entrega em 2025, além do alargamento da ponte sobre o Rio Piauí, em Estância. O senador Alessandro também pontuou sobre a importância da duplicação da BR 235 até Itabaiana, com a garantia de obras imediatas para melhoria da mobilidade e segurança até a efetiva implantação da duplicação.

“A reunião com o Superintendente do DNIT em Sergipe, Halpher Luiggi, foi uma oportunidade essencial para alinharmos esforços em prol das rodovias sergipanas. Através desta parceria, estamos comprometidos em promover investimentos e implementar melhorias que beneficiem diretamente a vida dos sergipanos, proporcionando vias mais seguras, eficientes e modernas. Acreditamos que a infraestrutura de transporte é um pilar fundamental para impulsionar o desenvolvimento socioeconômico do nosso estado e, com essa cooperação, estamos um passo mais próximo de tornar essa visão uma realidade palpável para todos os sergipanos”, destaca Alessandro Vieira.

O senador sergipano também falou sobre o processo de federalização de um trecho da SE-335, que liga Neópolis a Malhada dos Bois, para viabilizar a obra da ponte Neópolis-Penedo, e melhorias do trecho ainda em 2023. “As melhorias nas rodovias são uma necessidade urgente dos sergipanos. Me coloco à disposição para buscar soluções para os desafios que enfrentamos em nossa infraestrutura. Estou confiante de que, com ações conjuntas, poderemos garantir vias mais seguras, eficientes e modernas para todos que trafegam em Sergipe”, ressalta Vieira.

Foto assessoria