Em Salgado, Miúdo do Tombo pode disputar e prefeitura do município

Vereador por dois mandatos, e atual vice-prefeito do município de Salgado, Edicon de Jesus Pocinio, o Miúdo do Tombo, como é conhecido popularmente, pode disputar a prefeitura do município, segundo informações passadas por pessoas próximas, mas que, por enquanto, preferem não citar nome, porém afirmam: “Hoje, Miúdo é o melhor nome para a prefeitura de Salgado”.

No último domingo (23) Miúdo foi flagrado no restaurante Buraqueiro, no Mercado do Augusto Franco, em Aracaju, em companhia de vários amigos, tomando um café e conversando animadamente com amigos.

Na cidade o que se comenta é que, hoje, o nome de Miúdo do Tombo reúne pessoas que querem que dispute o pleito em 2024. “Miúdo é um homem trabalhador, conhece os problemas do município e pode ser o pré-candidato de um grupo que reúne as maiores forças políticas da região. Por isso fazemos força para que ele aceite o convite e que diga-se de passagem, são centenas”, disse um amigo.