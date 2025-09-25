EM SÃO PAULO, PREFEITA EMÍLIA ACOMPANHA ESTUDO DA FIPE PARA NOVA LICITAÇÃO DO TRANSPORTE METROPOLITANO

A prefeita de Aracaju e presidente do Consórcio do Transporte Metropolitano, Emília Corrêa, se reuniu nesta quarta-feira, 24, com a diretoria da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), na sede da instituição, em São Paulo. A Fipe, vinculada à Universidade de São Paulo (USP), é responsável pelo estudo que vai subsidiar o novo modelo de licitação do transporte coletivo da Grande Aracaju.

A agenda ocorreu durante a passagem da prefeita pela capital paulista, onde ela participa do Connected Smart Cities, o maior evento de cidades inteligentes do país.

Durante o encontro, o coordenador de pesquisa da Fipe, Elias Cavalcante, apresentou as etapas já concluídas e o cronograma dos próximos passos da análise técnica, econômica e jurídica que servirá de base para a atualização do sistema de transporte.

Elias Cavalcante destacou: “Nosso trabalho é revisar todos os estudos anteriores, identificar aprimoramentos e oferecer um diagnóstico completo para embasar a nova licitação. Avaliamos questões técnicas, econômicas e jurídicas, incluindo tarifa, regramentos legais e redesenho das linhas, para garantir um processo moderno e eficiente.”

Acompanhada do superintendente da SMTT de Aracaju, Nelson Felipe, e do secretário de Governo, Itamar Bezerra, a prefeita Emília afirmou: “Estamos diante de uma licitação judicializada e precisamos garantir um novo processo moderno, transparente e que atenda à população. Este estudo da Fipe é fundamental para corrigir falhas do passado e avançar em melhorias. Nosso compromisso é oferecer um sistema de transporte metropolitano que seja eficiente, justo e acessível para todos.”

A proposta do estudo foi aprovada por unanimidade no Consórcio e, assim que concluído, será submetida ao Consórcio do Transporte Metropolitano, formado pelos municípios de Aracaju, Nossa Senhora do Socorro, São Cristóvão e Barra dos Coqueiros, além do Governo do Estado.

Foto: Felipe Bass/PMA