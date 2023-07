Em seis meses, Sergipe registra mais de 2 mil vagas de emprego

O estado de Sergipe encerrou os seis primeiros meses de 2023 com saldo de 2.227 postos de emprego formais. Os dados fazem parte do Novo Caged, divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego nesta quinta-feira, 27/06.

Em relação aos dados do mês de junho, o estado registrou a abertura de 632 vagas com carteira assinada, resultados de 8.940 admissões e 8.308 desligamentos. Em relação aos dados dos últimos 12 meses, Sergipe possui saldo positivo de 11.468 postos formais de trabalho.

O estado teve desempenho positivo em quatro dos grupos de atividade econômica avaliados em junho. O setor da Indústria foi o que apresentou o volume mais expressivo de novos empregos: 438. Em seguida, aparecem os setores do Comércio (+185), da Agropecuária (+64) e da Construção (+54). O setor de Serviços registrou queda (-109) em junho.