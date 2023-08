Em Sergipe, ministro dos Transportes, Renan Filho, anuncia licitação da BR-235 para setembro

O projeto de duplicação da BR-235, de Aracaju até Itabaiana, será licitado em setembro. A informação foi dada pelo ministro dos Transportes, Renan Filho, em evento realizado com secretários de Estado da Fazenda na capital sergipana, nesta sexta-feira, 4. Com 50 quilômetros de extensão, a obra deve ser iniciada em 2024.

“A duplicação da BR-235 irá garantir um fluxo melhor de escoamento entre Aracaju e Itabaiana, que é um dos maiores municípios sergipanos. A meta é, até o fim de 2023, estar com 70% das rodovias consideradas boas para voltarmos ao nível de qualidade rodoviária que Sergipe tinha lá atrás”, afirmou o ministro. Isso será possível considerando a previsão orçamentária para o estado: são R$ 300 milhões, quatro vezes mais do que o destinado pela gestão anterior em 2022, R$ 70 milhões.

O governador Fábio Mitidieri comemorou a notícia, e destacou o compromisso do Governo Federal em retomar o crescimento econômico do país com obras estruturantes como a duplicação das BRs-101 e 235.

“É uma alegria receber o ministro e amigo Renan com a garantia de duplicação dessas duas BRs tão importantes para nosso estado, para o escoamento de produtos e mobilidade. O diálogo aberto entre ministérios e estados é uma marca do presidente Lula. Em conjunto, vamos retomar o crescimento econômico do país”, afirmou Fábio.

BR-101

O trecho da BR-101 atualmente em duplicação se estende do quilômetro 70 ao 77, entre Pedra Branca, em Laranjeiras, e Maruim.

Com 206 quilômetros de extensão, a BR-101 é considerada umas das rodovias mais importantes de Sergipe, atravessando 17 municípios. A via faz a ligação do estado com o restante do país, e tem grande relevância no escoamento da produção sergipana para outros mercados consumidores. Além de influenciar a economia e o desenvolvimento regional, a duplicação da BR-101 traz impacto também à vida de milhares de pessoas que trabalham e vivem às margens da rodovia.

Foto André Moreira