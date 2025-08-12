EM SERGIPE, PROGRAMA PERIFERIA VIVA INVESTE R$ 73 MILHÕES NO POVOADO SALINAS, NO MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS

Com foco na promoção da dignidade, mobilidade e infraestrutura em áreas mais vulneráveis das cidades brasileiras, o Novo PAC Seleções 2025, no âmbito do Programa Periferia Viva – Urbanização de Favelas, contempla 49 comunidades de 32 municípios em 12 estados. O investimento total supera os R$ 4,67 bilhões.

O estado de Sergipe receberá R$ 73,3 milhões em investimentos, que serão empregados no desenvolvimento da ampla urbanização do Povoado Salinas, no município de Laranjeiras. O investimento envolve infraestrutura urbana como saneamento básico, contenção de encostas, sistema viário e iluminação pública.

Os recursos também serão aplicados no processo de construção do plano de prevenção de riscos, desenvolvido pela Universidade Federal de Sergipe em conjunto com a comunidade.

PERIFERIA VIVA – O Periferia Viva destina, por meio do Novo PAC, recursos para melhorias de condições de vida nas periferias urbanas brasileiras. A iniciativa tem a integração de 17 ministérios na articulação de políticas, numa demonstração de que a melhoria da vida nas favelas transcende a infraestrutura básica e exige ações coordenadas.

COMO FUNCIONA – O Ministério das Cidades promove obras de urbanização em favelas, palafitas, loteamentos informais que incluem todo o conjunto de necessidades de infraestrutura urbana (saneamento básico, contenção de encostas, sistema viário, iluminação pública), recuperação ambiental, melhorias habitacionais, produção de moradias, regularização fundiária e trabalho social. Os demais ministérios promovem outras ações para impulsionar a transformação urbana que já está sendo construída.

Fonte: Secom da Presidência da República