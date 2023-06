Em Sergipe, quase cinco mil pessoas estão na fila de espera por cirurgia, diz senador Rogério Carvalho

Sergipe tem quase 5 mil pessoas na fila esperando por cirurgias e o governo federal já liberou R$ 2 milhões para tentar resolver o problema. A situação foi denunciada em uma reportagem especial, publicada pelo portal Mangue Jornalismo, que também detalha que o problema persiste e o governo de Sergipe tem sido criticado por sua inação em enfrentar o desafio. O estado prometeu um mutirão para reduzir as filas, mas até o momento, não foram tomadas ações efetivas nesse sentido.

A questão das filas de cirurgias em Sergipe não é recente. Há algum tempo, a população vem sofrendo com a espera angustiante por procedimentos médicos essenciais. Apesar das denúncias e pressões, o governo estadual não tem apresentado uma gestão eficiente na área da saúde, o que tem contribuído para o agravamento do problema.

O senador Rogério Carvalho (PT) utilizou suas redes sociais na manhã desta sexta-feira, 02, para expressar sua indignação com a situação: “Sempre afirmei que é possível zerar a fila de cirurgias em Sergipe. Mas não temos uma gestão eficiente na saúde. Inicialmente, o governo do estado prometeu apresentar um planejamento em fevereiro. Já vamos para 4 meses de atraso. Enquanto isso, o povo amarga uma espera angustiante”, denunciou.

Falta de ação do governo

As declarações do senador refletem a frustração e a preocupação com a falta de ação do governo estadual diante do problema das filas de cirurgias. “A demora na apresentação de um planejamento e a falta de um cronograma efetivo para o mutirão têm contribuído para prolongar o sofrimento dos pacientes que aguardam por procedimentos cirúrgicos”, revelou Carvalho.

A situação, ainda segundo o senador, é alarmante, pois essas filas representam não apenas uma espera angustiante para os pacientes, mas também um risco à saúde e à vida daqueles que dependem dessas cirurgias para tratar suas condições médicas. “A falta de ações concretas para solucionar o problema demonstra uma falha na gestão da saúde pública em Sergipe. Com o planejamento adequado, seria possível zerar as filas logo nos 100 primeiros dias. Ainda mais com o apoio dado pelo Governo Lula”, disparou.

“Diante desse cenário preocupante, é fundamental que o governo estadual de Sergipe assuma a responsabilidade e adote medidas urgentes para resolver as filas de cirurgias. É necessário um planejamento claro, com prazos definidos e recursos adequados para garantir que os pacientes sejam atendidos de forma rápida e eficiente”, acrescentou.

Enquanto as soluções não são implementadas, continuou Carvalho, a população continua sofrendo com a espera e a incerteza sobre o seu futuro. “É preciso que o poder público reconheça a gravidade da situação e atue de forma diligente para resolver esse problema, assegurando o acesso adequado e oportuno aos serviços de saúde para todos os cidadãos de Sergipe”, concluiu.

Fonte e foto: Assessoria parlamentar