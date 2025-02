EM SESSÃO SOLENE QUE CELEBROU OS 45 ANOS DO PT, ROGÉRIO DESTACA LEGADO DO PARTIDO NA TRANSFORMAÇÃO DO BRASIL

Líder do PT no Senado ressaltou trajetória do Partido dos Trabalhadores no processo de retomada da democracia, exaltou atuação da presidenta Gleisi Hoffmann à frente do PT e detalhou avanços do Brasil sob o comando do presidente Lula

O líder do PT no Senado, senador Rogério Carvalho (PT/SE), participou, na manhã desta quarta-feira, 12, da Sessão Solene realizada na Câmara dos Deputados para celebrar os 45 anos do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. O evento, proposto pela deputada Gleisi Hoffmann (PT/PR), presidenta nacional do partido, e pelo deputado Odair Cunha (PT/MG), reuniu lideranças políticas, parlamentares e militantes para homenagear a história e o legado da maior força popular da América Latina.

De acordo com Carvalho, desde sua fundação, em 10 de fevereiro de 1980, o PT se consolidou como o partido que mais promoveu inclusão social, combateu desigualdades e ampliou direitos no Brasil. Por essa razão, durante este mês, diversas atividades serão realizadas em todo o país para celebrar a trajetória do partido que mudou a história da classe trabalhadora e da democracia brasileira.

Em seu discurso, o senador Rogério Carvalho ressaltou a importância do PT na transformação do Brasil e destacou o compromisso histórico da sigla com a justiça social, o desenvolvimento econômico e a soberania nacional. “Todos nós, petistas, militantes do PT, filiados ou não, temos uma dívida de gratidão com várias lideranças que, ao longo da história do partido, deixaram sua contribuição. Todos deixaram, mas alguns foram além: deixaram uma marca, entregaram parte de suas próprias vidas para garantir que este partido sobrevivesse”, declarou.

O parlamentar também prestou uma homenagem à presidenta do PT, Gleisi Hoffmann, por sua resistência incansável na defesa do partido nos momentos mais difíceis da recente história política do país. “Nestes 45 anos de PT, há uma pessoa em particular que, há mais de oito anos, todos os dias, defende este partido — inclusive, gastando a própria vida e colocando-se em risco. E ela está aqui: a nossa presidente, Gleisi Hoffmann”, exaltou.

“Quando paramos para refletir sobre os embates que ela enfrentou, primeiro na defesa da democracia contra o golpe de 2016, percebemos o desgaste que ela e poucos companheiros e companheiras suportaram. Assim como Lindbergh, que estava naquele momento, enfrentando o golpe, Gleisi foi uma referência. Ela era a presidente do PT no momento mais difícil da nossa história — quando tentaram destruir o Partido dos Trabalhadores, prenderam o presidente Lula e quase conseguiram aniquilar nossa organização. Mas ela estava lá, liderando a resistência, garantindo que o PT ressurgisse, renascesse, voltasse forte e reelegesse o presidente Lula”, acrescentou

O senador ainda destacou que, antes do PT, a política brasileira era dominada por uma elite que governava apenas para poucos. O partido, segundo ele, foi responsável por abrir as portas do Parlamento para o povo e colocar os trabalhadores no centro das decisões do país. “Antes do PT, este parlamento, assim como outras casas legislativas, era composto apenas por uma pequena elite. O PT abriu as portas para que o povo brasileiro, especialmente as camadas mais populares, tivesse representação efetiva com suas pautas e lutas, estabelecendo novas regras para o funcionamento do país. E, além de trazer esses personagens para a cena política, o PT liderou a maior revolução social e econômica que este país já viveu”, ressaltou.

Além de transformar a realidade do Brasil, continuou Rogério, o PT também desempenhou um papel central na geopolítica global, contribuindo para fortalecer alianças estratégicas que desafiam a hegemonia das grandes potências. “Foi este partido, junto com o presidente Lula e outros países, que produziu o maior acordo político internacional desde a Segunda Guerra Mundial: o BRICS. E é exatamente esse projeto que hoje enlouquece Donald Trump e setores conservadores do mundo, que temem a criação de uma nova moeda e um novo sistema econômico que rompam a dependência e a subjugação aos Estados Unidos”, disse.

Ao encerrar sua fala, Rogério Carvalho reafirmou a importância do PT na luta pela construção de um Brasil mais justo, soberano e democrático. “Por isso, digo sem medo: o PT é o partido mais importante da história política deste país nos últimos cem anos”, ressaltou.

“Parabéns ao Partido dos Trabalhadores. Parabéns aos petistas! Parabéns à militância! Parabéns a todos que acreditam no processo civilizatório contra a barbárie!”, concluiu.

Fonte: Assessoria de Comunicação

Foto: Daniel Gomes