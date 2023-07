Em viagem oficial à Arábia Saudita, senador Rogério Carvalho busca oportunidades para melhorar a renda do povo sergipano

O senador Rogério Carvalho (PT/SE) está em uma missão oficial na Arábia Saudita e, neste domingo, 30, participou de encontros importantes com líderes do setor de agronegócio e meio ambiente. Durante sua visita, o parlamentar discutiu oportunidades para impulsionar a renda dos sergipanos e sergipana, afirmando que o estado tem um potencial significativo para dobrar a renda do povo.

“Em todos os lugares por onde passamos, vi oportunidades para melhorar a renda do povo sergipano e temos como dobrar a renda do nosso povo”, afirmou.

Contudo, para isso, Carvalho pontuou a necessidade de um governo que olhe para os produtores rurais com mais atenção, pensando em políticas de investimentos que ampliem a economia do campo sergipano. “É preciso de um governo que promova, através de política de incentivo, as transformações da nossa economia, integrando pequenos, médios e grandes produtores de todos os setores na geração de mais renda e emprego”, reforçou.

Diálogo internacional

Durante sua estadia na Arábia Saudita, o senador participou de reuniões com importantes representantes do setor agroindustrial, incluindo o CEO da SABIC Agri-Nutrients, a Saudi Agricultural and Livestock Investment Company (SALIC) e o Ministro do Meio Ambiente, Água e Agricultura da Arábia Saudita (MEWA). “Nessas ocasiões, foram discutidas maneiras de promover parcerias e investimentos que beneficiem a economia sergipana e aprimorem a qualidade de vida dos cidadãos do estado”, comentou.

“Essas discussões abordaram a importância de fomentar a produção agrícola e pecuária, bem como o desenvolvimento sustentável, visando a criação de empregos e o crescimento econômico de Sergipe”, acrescentou.

Deste modo, Carvalho reiterou seu compromisso em buscar oportunidades para impulsionar o desenvolvimento econômico e social de Sergipe, trabalhando em conjunto com investidores e líderes internacionais em prol do bem-estar da população.

“Isso tudo representa o esforço do Governo Federal e do presidente Lula para fortalecer os nossos laços comerciais e encontrar soluções que beneficiem o nosso povo. A busca por parcerias internacionais e o diálogo com outros países são alternativas importantes para que possamos promover o crescimento econômico e social da nossa região e do Brasil”, concluiu.

Fonte e fotos: Assessoria de Comunicação