Em visita à Alese, Fábio Mitidieri destaca trabalho da Codevasf e seu diretor-presidente, Marcelo Andrade

O governador Fábio Mitidieri foi até a Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese) nesta sexta-feira, 24, para participar da entrega do Título de Cidadania Sergipana ao diretor-presidente da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf), Marcelo Andrade Moreira Pinto.

De autoria do deputado estadual Samuel Carvalho, a propositura foi elogiada pelo governador. “A Codevasf tem uma relevância muito grande aqui no nosso estado, do pequeno ao médio produtor. Hoje também é dia de parabenizar o seu presidente, Marcelo, que é um baiano com alma sergipana. Está sempre por aqui, sempre nos prestigiando, e é mais do que justa essa bela homenagem que ele recebe hoje”, destacou.

Para o autor da iniciativa, Samuel Carvalho, é uma grande honra para a Assembleia Legislativa fazer essa homenagem. “Eu acredito muito que o progresso do nosso Estado é fruto do amor e trabalho daqueles que querem o seu bem e que lutam dia a dia por melhores condições para o nosso povo e para a nossa gente. Dentro dessa perspectiva, Marcelo Moreira, com seu trabalho, vem contribuindo de forma significativa, de forma atuante, para o progresso da nossa nação e para melhorar a vida de muitos brasileiros, em especial dos sergipanos”, justificou.

Homenageado

Natural de Salvador/BA, Marcelo Andrade é formado em Engenharia Civil pela Universidade Federal da Bahia (UFBA) e possui MBA em gestão empresarial pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) e pós-graduação no Programa de Formação em Finanças da Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras (Fipecafi).

Ao agradecer a homenagem, o diretor-presidente da Codevasf dedicou a honraria a todos que fazem parte do órgão e destacou seu forte vínculo com Sergipe desde criança. “Afinal de contas, minha mãe é sergipana, a família dela é sergipana. Eu fui criado vindo muito ao estado de Sergipe, desde pequeno, para a casa de meus avós. É um carinho muito grande que eu tenho, desde criança, pelo estado”, reforçou.

Além disso, Marcelo Andrade pontuou que o título recebido se deve ao trabalho realizado por ele à frente da Codevasf. “Algumas pessoas perguntam por que a Codevasf hoje está atuando em estados que não são atendidos pelo Rio São Francisco. Os únicos motivos de chegarmos a atuar em todos esses estados, em todos esses 2.688 municípios que nós representamos é o respeito, é a reputação, são as entregas feitas por nossa companhia ao longo desses 50 anos. São 50 anos de muitas entregas, de muito reconhecimento”, salientou.

Com experiência de 15 anos na iniciativa privada, Andrade é diretor-presidente da Codevasf desde 2019, tendo conduzido a empresa em diversos projetos de interesse no estado de Sergipe, a exemplo de investimentos nos projetos de irrigação Propriá, Cotinguiba/Pindoba, Betume e Jacaré-Curituba, entrega de obras de saneamento básico e avanço na elaboração de projetos do Canal de Xingó.

Codevasf

Às vésperas de completar 50 anos de existência em Sergipe, a Codevasf recebeu a Outorga da Medalha da Ordem do Mérito Parlamentar. O superintendente regional da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba em Sergipe, Thomas Jefferson França da Costa, recebeu a honraria em nome de todos que fazem parte do órgão em Sergipe.

A iniciativa da homenagem foi do deputado Cristiano Cavalcante, que, em seu discurso, chamou a atenção para o significado da outorga. “Esta é a distinção máxima de reconhecimento dado por esta Casa àqueles que contribuíram para o engrandecimento de Sergipe, bem como para o desenvolvimento econômico, social e cultural do nosso estado”, informou.

Cristiano acrescentou que foi por meio da Codevasf que todos os 75 municípios sergipanos puderam receber benefícios reais, seja por meio de obras como pavimentação, reformas e ampliações, por meio de maquinários dos mais diversos tipos, viabilizando serviços importantes, como a manutenção de estradas de sinais, até melhorias na coleta de resíduos sólidos, além de obras estruturantes importantes. “Como fruto da credibilidade conquistada com todo esse trabalho, a Codevasf também administra um orçamento que é integralmente convertido em benefícios que chegam até a ponta, até a população”, finalizou.

Foto: Arthur Soares