EM VISITA À ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MG, PRESIDENTE DO TCE/SE DEFENDE MAIS MULHERES NOS TRIBUNAIS DE CONTAS

A presidente do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE/SE), conselheira Susana Azevedo, representou a Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon) em audiência com o deputado Tadeu Leite, presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, nesta quinta-feira, 13, em Belo Horizonte.

Durante o encontro, a conselheira, que coordena o Grupo de Trabalho para a Promoção da Igualdade de Gênero da Atricon, destacou a importância de fortalecer a pauta da equidade na composição do colegiado do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCE/MG), que terá quatro novas vagas ocupadas ainda em 2025.

“A representatividade feminina nos tribunais de contas é fundamental para garantir um olhar mais plural e inclusivo na fiscalização e controle das contas públicas. Precisamos avançar para que mais mulheres ocupem esses espaços de decisão, contribuindo com diferentes perspectivas e fortalecendo a democracia”, afirmou a conselheira.

A audiência ocorreu no Salão Nobre da Casa e, após o encontro, a presidente do TCE/SE fez uma visita guiada para conhecer as instalações do Legislativo mineiro.

Susana Azevedo foi à capital mineira para participar, ainda na quinta-feira, da cerimônia de posse do conselheiro Durval Ângelo como presidente do TCE/MG para o biênio 2025-2026.

