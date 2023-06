Em visita a Sergipe, o embaixador da Irlanda discutiu com empresários potenciais para exportação do artesanto sergipano

A convite do Governo de Sergipe, o embaixador da Irlanda no Brasil, Seán Hoy, está em visita Sergipe, nesta segunda e terça-feira, 26 e 27, para promoção de intercâmbio comercial e cultural da renda irlandesa, produzida no município sergipano de Divina Pastora, no leste sergipano. Em seu primeiro compromisso no estado, nesta segunda, o diplomata se reuniu com representantes da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Sergipe (Fecomércio) e demais entidades de classe, além de empresas exportadoras, para conhecer os potenciais de exportação do estado e criar oportunidades para possíveis negócios.

O saber fazer da renda irlandesa produzida no município de Divina Pastora se tornou Patrimônio Histórico e Imaterial de Sergipe e chamou a atenção do embaixador da Irlanda. De acordo com ele, o objetivo é conhecer o trabalho do artesanato das rendeiras sergipanas e apoiar o desenvolvimento de pequenos e médios empreendedores para o mercado nacional e internacional. “Estamos em Sergipe pela primeira vez, para conhecer a renda irlandesa, aprender e identificar quais são as oportunidades para futuro empreendimento. Esperamos voltar de Sergipe com boas notícias e com novos parceiros, no intuito de difundir a renda irlandesa para os outros lugares. Estamos felizes em viabilizar essa parceria com as entidades locais e, também, em poder compartilhar todo esse conhecimento”, disse o embaixador.

O encontro foi intermediado pelo Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem), em parceria com a Fecomércio. Representando o governador de Sergipe, Fábio Mitidieri, o secretário da Seteem, Jorge Teles, falou sobre as expectativas com o intercâmbio cultural e comercial. “Esse é um momento histórico para o estado de Sergipe e, principalmente, para o município de Divina Pastora, onde o embaixador da Irlanda no Brasil vem conhecer a nossa arte, a renda irlandesa e, também, a renda de Richelieu, que é feita em todo o estado de Sergipe. Então, é a oportunidade para nós estreitarmos esses laços não só culturalmente como comercialmente, e proporcionar a oportunidade para exportação da rede irlandesa, com uma valorização no âmbito nacional dessa arte que é produzida apenas aqui no estado de Sergipe”, disse o secretário, ao destacar o trabalho que o Governo do Estado tem desempenhado para o fortalecimento do artesanato sergipano.

O gestor lembrou que, durante os festejos juninos, foi preparado um espaço muito especial para que fosse comercializada a renda irlandesa, no Arraiá do Povo. “Além disso, em parceria com a Fecomércio, no São João da Família Sergipana, dentre outros espaços como o Oceanário e o Gonzagão. Então, onde houver festividades juninas, onde existir celebração no nosso estado, há um espaço reservado do artesanato, porque não basta você tornar ele conhecido, é preciso abrir espaço para comercialização”, colocou.

Potencialidades comerciais

A visita do embaixador da Irlanda a Sergipe está sendo considerada um marco importante na promoção do intercâmbio cultural e comercial entre Sergipe e a Irlanda e pode abrir novas portas para a valorização e promoção da renda sergipana no mercado internacional.

Na oportunidade, o presidente da Fecomércio, Marcos Andrade, reforçou a importância da parceria para atrações de negócios para o estado. “Primeiro passo é conhecer a renda irlandesa, em Divina Pastora, que, segundo informações, na Irlanda não tem mais. Além disso, temos a renda do Richelieu que também tem origem na Irlanda, sendo um produto que foi difundido pelo cardeal Richelieu, da França, e foi trazido para Tobias Barreto e até hoje perdura. Então, nós estamos aqui para demonstrar e mostrar ao embaixador irlandês o que temos em Sergipe, além disso, tentar fomentar a exportação. Isso vai favorecer e desenvolver a nossa economia. Quando se tem exportação, há a geração de emprego e renda”, destacou.

Na ocasião, o gestor de Negócios Internacionais da Fecomércio, Lucas Uriel, ressaltou a importância de diversificação de pauta de exportação de produtos sergipanos para o mercado internacional. “Recentemente, conquistamos pelo Banco do Nordeste um financiamento que vai propiciar a exportação do artesanato sergipano nos mercados da América do Norte e Europa. Este ano, em parceria com a Câmara de Fomento Nacional, nós vamos fazer um trabalho de exportação do artesanato e produtos manufaturados sergipanos para o mercado europeu”, disse, ao colocar o órgão à disposição para a Embaixada, para levar os produtos sergipanos para fora.

A discursão se concentrou nas formas de escoar a produção, como também a inserção dos produtos em plataformas digitais no intuito de disseminar ainda mais os artigos. “Durantes esse anos, a gente percebeu a dificuldade que é para empresa brasileira e, sobretudo, a sergipana, de comercializar os produtos para o mercado exterior. Na Câmara, a gente criou uma metodologia que facilitou muito as empresas afiliadas para começar vender seus produtos no mercado internacional”, disse o presidente da Câmara de Fomento Internacional, Luizandre Barreto.

Segundo ele, a intenção é por, meio das tecnologias digitais, a exemplo da cross border, que permite a venda de produtos pela internet para outros países, impulsionar a comercialização do artesanato sergipano. Dessa forma, o artesão sergipano vai ter o seu produto exposto em plataformas digitais para os Estados Unidos e na Europa, impulsionando, no caso, a renda irlandesa para Irlanda”, acrescentou.

Na ocasião, o presidente da Federação das Indústrias de Sergipe, Rodrigo Rocha, apresentou potencialidades e possibilidades de negócios para difusão do artesanato sergipano no exterior. “É sempre importante fazer essa aproximação com as embaixadas. Quando a gente fala em ampliar, a gente sempre vai buscar parceiros. Então nossa intenção é buscar e identificar todo esse potencial econômico que a gente tem,” disse, ao destacar também a parceria existente com o Governo do Estado para a implementação do ‘Cinturão de Confecções’ nos municípios de Tobias Barreto e Itabaianinha. “Com esse projeto, a gente pode abarcar também a questão dos bordados e do artesanato, para que cada vez mais ela consiga fazer uma gestão mais eficiente do seu negócio, pensando em novas oportunidades e na competividade”, disse.

Outros produtos

Além da renda irlandesa, outros produtos foram apresentados para o embaixador como potencialidades a serem exploradas para exportação, a exemplo do bordado de Richelieu, produzido no município de Tobias Barreto.

A artesã de Tobias Barreto Josivania Menezes de Melo Santos esteve presente na reunião mostrando a importância da renda que é fonte de renda para mais de 80% dos moradores dos povoados localizados no município. “Estou aqui para mostrar o nosso bordado que é feito em Tobias Barreto. Esse bordado, que existe na cidade há mais de cem anos, e é tradição, arte e fonte de renda para a população de Tobias Barreto. Na comunidade, especificamente em Nova Brasília, onde resido, temos mais de 130 bordadeiras que fazem seus bordados tanto na associação como também em nas suas casas. A gente está aqui para mostrar o nosso trabalho para que ele seja mais valorizado no Brasil e fora. Mais importante do que só produzir é conhecer de onde vem e o valor que ele agrega para as famílias”, destacou.

Também presente à reunião, o empresário do ramo alimentício Antônio Mendonça ressaltou a possibilidade potencializar outros produtos a partir das relações comerciais com o país europeu, a exemplo do café. “Acho que para o nosso estado é muito importante. Precisamos desses incentivos. A presença do embaixador aqui é importante porque traz outro país para conhecer as nossas riquezas. Significa uma grande abertura porque ele está vindo conhecer a renda irlandesa, como também conhecer outros produtos de grande importância para Sergipe. Que a gente possa fazer bons negócios” pontuou.

Potencialidade turística

O secretário de Estado do Turismo, Marcos Franco, reforçou a importância da parceria com a Embaixada da Irlanda no Brasil para difusão das potencialidades turísticas do estado. “O nosso grande mote é a geração de emprego de renda, é qualidade de vida. E nosso setor é que gera emprego e renda de imediato, é a chamada indústria sem chaminé. Então, essa parceria para com todos os órgãos envolvidos é fundamental, principalmente para divulgação das potencialidades turísticas de Sergipe, a exemplo das festividades juninas com 31 dias de forró”, pontuou.

Já a secretária de Políticas para as Mulheres (SPM), Daniele Garcia, destacou a importância do artesanato para inserção das mulheres no mercado de trabalho. “O artesanato emprega muitas mulheres e a gente tem feito um trabalho muito próximo com a Seteem para que a gente possa colocá-las de volta ao mercado. E o artesanato é uma forma de inclusão produtiva, especialmente nosso estado e a renda irlandesa contribui demais para isso”, frisou.

Visita

A agenda ainda inclui nesta segunda-feira, 26, palestra do embaixador na Universidade Federal de Sergipe com o tema: Centenário do romance “Ulysses”, do escritor irlandês James Joyce; partilha de experiências culturais e falas de pesquisadores sobre o trabalho da renda irlandesa no estado; visitas à Universidade Tiradentes (Unit), ao Instituto de Tecnologia e Pesquisa (ITP) e ao Innovation Center; ida ao São João da Família, festejo que conta com exposição e comercialização de comidas típicas e de diversos artesanatos sergipanos, incluindo a renda irlandesa.

Já no dia 27, recepção da visita do embaixador, no Santuário Nossa Senhora Divina Pastora; apresentação dos potenciais de Sergipe no auditório do Museu da Gente Sergipana; visita ao Arraiá do Povo, na Orla de Atalaia.

Presenças

Também acompanharam a reunião o vice-presidente da Fecomércio Sergipe e presidente da Fapitec, Alex Garcez; diretora regional do Sesc/ SE, Aparecida Farias; secretário-executivo da Seteem, Rafael Melo; presidente da Associação Comercial e Empresarial de Sergipe, Maurício Vasconcelos; presidente da Câmara Portuguesa de Sergipe, José Gabriel Beltrão; diretor Regional do Senac/SE Marcos Sales; presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Tobias Barreto, Rafael de Jesus; diretor da Fecomércio, Renato Alves; representante da Federação de Agricultura do Estado de Sergipe, Dênio Leite; diretora de Artesanato da Seteem, Daiane Santana; representante da empresa LPS Trading, Eduardo Porto, demais diretores e empresários.

ASN – Foto: Arthuro Paganini