Embaixador de Taiwan visita Malhador nesta segunda-feira

A visita é uma retribuição a uma recente visita do prefeito de Malhador, Assisinho, ao país asiático

Nesta segunda-feira, 19 de junho, pela primeira vez em sua história, o município de Malhador, localizado no agreste sergipano, receberá a visita do embaixador de Taiwan no Brasil, Diego Wen. Em Sergipe, o embaixador busca parcerias comerciais para o país asiático e poderá contemplar o Malhador com investimentos.

Recentemente, o prefeito do município realizou uma viagem oficial a Taiwan totalmente custeada pela embaixada. O objetivo foi a participação em eventos de cidades inteligentes e feiras de tecnologia.

“Em Taiwan, me deparei com as tecnologias mais avançadas do mundo, em feiras demonstrativas, que poderão nos ajudar muito no futuro a administrar as cidades do nosso país. São formas inteligentes de inserir a tecnologia em nosso cotidiano através da ação do poder público. Receber a visita do embaixador em Malhador é ter a certeza de que esse laço, essa parceria, está só começando”, comemora o prefeito de Malhador, Assisinho.

A partir das 17h, na Praça Raimundo Menezes, começa a cerimônia de recepção ao embaixador que contará com apresentações culturais do município e uma apresentação da Filarmônica Jacinto Figueiredo Martins.

Foto assessoria