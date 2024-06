EMBAIXADOR DO JAPÃO REALIZA VISITA PARA CONHECER OS PROJETOS DA ASSOCIAÇÃO MULHERES DE PEITO, EM ARACAJU

A Associação Mulheres de Peito recebeu na manhã desta sexta-feira, 14, a visita do embaixador do Japão no Brasil, Teiji Hayasi, e do cônsul-geral do Japão no Recife, Hiroaki Sano, que estiveram na instituição através da intermediação da deputada federal Yandra Moura, para conhecer os projetos e ações desenvolvidas pela instituição.

A visita foi guiada pela presidente do Mulheres de Peito, Aline Souza, que apresentou a sede da associação e como funciona os projetos. “Nossa instituição tem o objetivo de assegurar apoio e orientações às mulheres com câncer, sempre lutando por um tratamento digno gratuito, promovendo saúde e bem-estar e incentivando ao empreendedorismo. Agradecemos imensamente por essa visita da Embaixada do Japão, pois é um reconhecimento ao trabalho que desenvolvemos”, destacou a presidente.

Na ocasião, a fisioterapeuta voluntária Luiza Setton apresentou o novo projeto de pesquisa realizado com mulheres com câncer de mama, que tem o objetivo de prevenir os efeitos colaterais da quimioterapia, principalmente na função cardíaca.

Também estiveram presentes durante a visita as Remadoras das Mulheres de Peito, “Equipe Dragon Boat Mulheres de Peito Remando Com Garra”, que é a primeira equipe de dragon boat do estado, composta por mulheres que enfrentaram o câncer de mama. Durante a visita, elas apresentaram o projeto de Remo da instituição, que participa de diversas competições estaduais e nacionais.

Também foi apresentada ao embaixador a oficina de turbantes e as práticas com os nossos massoterapeutas, além da recepção que contou com os produtos confeccionados e vendidos pelas nossas Mulheres de Peito Empreendedoras.

Sobre a Instituição

O Movimento Mulheres de Peito surgiu em 2015 com objetivo de lutar pelo tratamento digno das pacientes oncológicas e criar uma rede de apoio para elas, sempre com projetos que incentivem essas mulheres a verem que apesar da doença, elas ainda podem viver.

Além dos projetos de Remo e das Mulheres de Peito Empreendedoras, atualmente, a instituição conta com uma rede multidisciplinar com fisioterapeuta, massoterapeuta, assessoria jurídica, serviço social, psicólogos, nutricionista. Outros projetos são: O projeto Carequinha Feliz, que realiza doações de lenços e perucas; o “Mulher em Dia”, que oferece serviços de saúde para as mulheres e exames essenciais para detecção precoce do câncer, como mamografia, ultrassons entre outros. Além de doações de roupas e cestas básicas.

Ascom/Mulheres de Peito