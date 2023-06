Emenda Anti-Cuba de Rodrigo Valadares é aprovada no Mais Médicos, acabando com financiamento a ditaduras

O deputado federal Rodrigo Valadares (UB/SE) comemorou nesta quarta-feira, 14, a aprovação e acatamento de sua emenda no programa Mais Médicos. A emenda, conhecida como “emenda anti-Cuba”, visa eliminar o financiamento de governos estrangeiros e ditatoriais, como o governo cubano, e direcionar integralmente o salário dos médicos para os profissionais que trabalham no programa.

Segundo o parlamentar, a emenda foi elaborada em resposta à situação dos médicos cubanos, que anteriormente recebiam apenas trinta por cento do salário, enquanto o restante era destinado ao financiamento da ditadura cubana. Com a aprovação da emenda, esse cenário foi modificado, e os médicos que atuam no Mais Médicos passarão a receber o mesmo valor dos demais profissionais da região em que estão alocados.

“O mundo livre e democrático comemora a aprovação dessa emenda, que proíbe que ditaduras confisquem o salário de profissionais de saúde. Garantimos que o que aconteceu no primeiro Mais Médicos não aconteça mais, em que o Governo brasileiro usava o programa para financiar a ditadura da Cuba. O salário será integralmente do médico que atuar no programa”, destacou o deputado.

Rodrigo expressou ainda sua satisfação com a vitória conquistada, destacando o seu firme posicionamento contra ditaduras. “Eu repudio veementemente qualquer forma de ditadura em qualquer país e não poderia me conformar em ver o Brasil financiar um governo ditatorial. É nosso dever, como representantes do povo, denunciar e condenar estas ações, portanto, me tranquilizo em saber que conseguimos evitar que recursos públicos sejam destinados a governos autoritários”.

Por Assessoria Parlamentar