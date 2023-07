Emenda de Gustinho contribuiu para impulsionar turismo

Investimentos e parcerias garantem recorde de 40% de movimento no Aeroporto de Aracaju em junho

No mês de junho, Aracaju registrou um recorde de 40% de movimento de embarque e desembarque de passageiros no Aeroporto da cidade em comparação ao ano anterior, conforme relatório divulgado pelo portal da Prefeitura de Aracaju. Essa conquista foi resultado de um conjunto de fatores que incluem investimentos e ações estratégicas para o setor de turismo, com destaque para a emenda parlamentar no valor de R$ 1 milhão, destinada pelo deputado federal Gustinho Ribeiro, que impulsionou a divulgação do Forró Caju em estados vizinhos. Além disso, a parceria entre o governo de Sergipe e a prefeitura foi fundamental para consolidar o destino Aracaju no mapa do turismo nacional.

Em entrevistas concedidas para as equipes das emissoras TV Sergipe e TV Atalaia, representantes da gestão municipal destacaram o trabalho árduo e planejado que contribuiu para esse excelente resultado. Entre as ações mencionadas estão os investimentos em divulgação fora do estado, com roadshows que apresentaram Aracaju para importantes operadoras de turismo em todo o país.

A emenda parlamentar de R$ 1 milhão, proposta pelo deputado federal Gustinho Ribeiro, desempenhou um papel crucial nesse cenário promissor. Esses recursos foram direcionados para intensificar a divulgação do tradicional evento Forró Caju em estados vizinhos, como Bahia, Alagoas e Pernambuco, o que atraiu um maior número de turistas para a capital sergipana durante o período junino.

Para o prefeito da capital, Edvaldo Nogueira, um ponto-chave para o sucesso alcançado foi a sinergia entre a prefeitura de Aracaju, o setor turístico, o Legislativo federal e estadual e o governo de Sergipe, trabalhando em conjunto para fortalecer o setor turístico na região. “O bom relacionamento com o trade turístico e a dedicação do secretário de Turismo, Marcos Franco, também foram essenciais para consolidar o destino Aracaju no radar dos viajantes”, ressaltou o prefeito.

Para o deputado Gustinho Ribeiro, “o resultado expressivo no movimento de passageiros no Aeroporto de Aracaju durante o mês junino reforça a importância dos investimentos no setor de turismo e coloca a capital sergipana em destaque no cenário nacional como um destino atrativo e em constante crescimento”, finalizou.

Por Elaine Mesoli

Foto: Gustavo Rocha/PMA