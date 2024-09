EMENDA DE THIAGO DE JOALDO GARANTE 1500 MÁQUINAS DE COSTURA PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA

O deputado federal Thiago de Joaldo foi conferir de perto a chegada das primeiras máquinas de costura para a Associação de Confecção do Município de Itabaianinha, que vai atender o programa “Cinturão da Confecção”, abrangendo toda a região Sul e a Centro-Sul.

Ao todo, 1500 unidades foram adquiridas através de uma emenda do mandato de Thiago, no valor de R$ 3,5 milhões, que devem facilitar a vida de atuais e novos costureiros, além de empreendedores que atuam no segmento.

“Uma das grandes bandeiras do nosso mandato sempre foi a geração de emprego e renda. Hoje se concretiza, na prática, mais uma luta do nosso trabalho. Essas 1500 máquinas de costura vão transformar a vida das pessoas, porque é como eu sempre digo: nosso mandato cuida, educa e também emprega”, ressaltou Thiago de Joaldo.

