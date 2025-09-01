Emenda de Ricardo Marques viabiliza mutirão oftalmológico em Aracaju

O vice-prefeito de Aracaju, Ricardo Marques, participou do lançamento oficial do Projeto Novo Olhar, uma iniciativa da Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Saúde, que tem como objetivo ampliar o acesso da população aos atendimentos oftalmológicos na capital.

A ação foi viabilizada com recursos de uma emenda impositiva no valor de R$ 1 milhão, destinada por Ricardo Marques durante seu mandato como vereador, e aplicada integralmente na implantação do mutirão.

“Durante o primeiro semestre estive na Secretaria da Saúde em diversas oportunidades, dialogando com a secretária Débora Leite e acompanhando de perto os trâmites do chamamento público que possibilitou a contratação das clínicas credenciadas”, destacou o vice-prefeito.

O mutirão já está em funcionamento e oferecerá consultas, exames e cirurgias oftalmológicas, com atendimentos realizados em clínicas credenciadas, além de uma grande estrutura montada no Aracaju Parque Shopping, localizado na zona norte da cidade.

“A fila que antes parecia sem fim agora começa a andar. E fico muito feliz em poder, ao lado da prefeita Emília Corrêa, tirar esse projeto do papel e garantir mais dignidade e cuidado para quem aguardava há tanto tempo”, afirmou Ricardo Marques.

Por Assessoria de Imprensa