Emendas: Delegada Katarina celebra entrega de delegacias em Capela e Dores

A deputada federal Delegada Katarina (PSD/SE) reforçou seu compromisso com a segurança pública de Sergipe ao destinar recursos, junto ao senador Alessandro Vieira, para a reforma e modernização de duas delegacias no interior do estado. As unidades, localizadas em Capela e Nossa Senhora das Dores, já foram entregues à população, oferecendo melhor estrutura de atendimento à comunidade e melhores condições de trabalho para os policiais.

Com esses investimentos, a parlamentar já soma R$ 5 milhões destinados especificamente para o fortalecimento da segurança pública em Sergipe. Segundo a deputada, a medida é parte de um esforço contínuo para garantir mais eficiência e qualidade nos serviços prestados pelas forças policiais.

“A segurança pública é uma prioridade. Essas delegacias agora estão mais bem equipadas para acolher a população e dar suporte aos profissionais que diariamente arriscam suas vidas para atender e proteger os cidadãos”, destacou Delegada Katarina.

O delegado-geral da Polícia Civil, Thiago Leandro, agradeceu à parlamentar pelo olhar sempre atento e voltado para a melhoria da segurança pública do Estado. “Graças à dedicação dos nossos homens e mulheres e do empenho de parlamentares como a senhora, temos uma segurança fortalecida, com índices cada vez melhores. Nós agradecemos muito, porque a sensação de segurança é algo que não tem preço para a população”, destacou.

As reformas fazem parte de uma série de ações que resultam dos investimentos encaminhados pela deputada, que contemplam todas as forças de segurança e, a partir delas, a população. “É uma alegria poder ver o nosso trabalho materializado. Nossa segurança pública é uma das melhores do país, e com certeza isso é reflexo também desse tipo de investimento”, ressaltou.

Por: Ascom – Foto: Ascom / SSP