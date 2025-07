EMGETIS DESTACA COMPROMISSO DO GOVERNO DO ESTADO COM A MODERNIZAÇÃO DIGITAL EM VISITA AO TCE-SE

Em visita de cortesia ao Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE-SE), o presidente da Empresa Sergipana de Tecnologia da Informação (Emgetis), Bráulio Abreu, foi recebido pela presidente e conselheira Susana Azevedo. O diretor de Administração e Finanças da Emgetis, Fabrizio Pereira Dantas Silvestre, e Miguel Melo, diretor de Modernização e TI do TCE, também participaram da reunião.

O encontro reforçou a importância do diálogo entre instituições públicas e abriu espaço para a troca de ideias sobre iniciativas na área de tecnologia que contribuam com a modernização e a eficiência dos serviços prestados à sociedade sergipana.

Durante a conversa, estiveram em pauta temas como transformação digital, sistemas integrados de gestão e parcerias voltadas ao fortalecimento da governança pública. “A Emgetis tem como missão apoiar a administração pública com soluções tecnológicas que promovam inovação, segurança e eficiência. Estar próximo de órgãos como o TCE é fundamental para alinharmos estratégias e construirmos um Estado cada vez mais digital e transparente”, destacou Bráulio.

A presidente do TCE também ressaltou a relevância do trabalho conjunto entre as instituições. “Tecnologia é uma aliada indispensável da boa gestão pública. A aproximação com a Emgetis nos permite pensar em soluções inovadoras para o controle e o aperfeiçoamento da administração”, afirmou.

Foto: Marcelle Cristinne