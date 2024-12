Emília anuncia auditoria externa, redução de cargos comissionados e confirma abertura da caixa preta

Na manhã desta sexta-feira, 20, a prefeita eleita de Aracaju, Emília Corrêa (PL), realizou uma coletiva de imprensa apresentando os nomes que irão compor o secretariado de sua gestão, detalhando o processo de transição, e de suas primeiras medidas como gestora da capital sergipana. Emília reafirmou seu compromisso com a transparência, eficiência administrativa e protagonismo feminino em sua equipe.

Durante a coletiva, Emília destacou que a transição de governo trouxe indícios importantes sobre a situação administrativa da Prefeitura, mas enfatizou que os detalhes mais profundos só serão revelados após uma auditoria externa. “Contrataremos uma auditoria isenta para identificar o que foi ocultado. Este processo será um divisor de águas entre gestões. A transparência será o pilar da nossa administração, e o relatório de transição estará acessível para toda a população por meio de um QR Code,” declarou.

A prefeita eleita também mencionou sua preocupação com contratos que podem estar superfaturados, firmados nos últimos momentos da gestão atual. Ela afirmou que esses contratos serão investigados e, se necessário, denunciados às autoridades competentes.

Outra medida anunciada foi a determinação para que cada secretaria reduza, no mínimo, 20% dos cargos comissionados. “Esse é o mínimo, mas a depender da realidade de cada pasta, esse número pode ser maior. Vamos buscar uma gestão mais enxuta e eficiente,” reforçou Emília.

A composição do secretariado foi apresentada como uma mescla de experiência técnica e protagonismo feminino. “Embora ainda não tenhamos paridade numérica, as mulheres estão à frente das pastas mais importantes, como Saúde, Educação e Assistência Social, que juntas administram um orçamento de R$ 1,7 bilhão,” ressaltou. Emília também destacou que sua gestão seguirá a Lei Municipal nº 5.591, de sua autoria, que proíbe a nomeação de homens com histórico de violência contra mulheres para cargos comissionados.

Balanço da transição de governo

O coordenador da comissão de transição, Hunaldo Mota, detalhou o trabalho realizado pela equipe, que seguiu os parâmetros da Resolução 338/2020 do Tribunal de Contas e da Lei Municipal 5.978. “Formamos o diálogo com o coordenador da prefeitura, o secretário Jeferson Passos, alinhamos os trabalhos a serem desenvolvidos e setorizamos a equipe para desenvolver as atividades.

Fizemos o reconhecimento da estrutura física e operacional dos órgãos da prefeitura e elaboramos um calendário de visitas, encerrado no dia 26 de novembro”, explicou.

Mota destacou que a transição permitiu identificar algumas situações preocupantes, como a baixa qualificação e a precariedade da estrutura física na área de Assistência Social. Ele também mencionou que a comissão levantou documentos financeiros que serão analisados após a posse. “O município é obrigado a fornecer esses saldos em caixa até o último dia da gestão, mas somente no dia 2 poderemos atestar a veracidade disso”, ressaltou.

Expectativas para 2024

O vice-prefeito eleito, Ricardo Marques, falou sobre os desafios que a nova gestão enfrentará e reafirmou o compromisso de transformar Aracaju em uma cidade mais justa e digna. “Queremos fazer dessa gestão a melhor de todos os tempos, não só porque Emília é uma mulher, mas pela competência e liderança que ela representa”, declarou.

Ricardo também apresentou a nova marca da prefeitura, que simboliza os valores e objetivos da nova administração.

Ao final, Emília agradeceu a presença de todos e reforçou que os 100 primeiros dias de sua gestão serão marcados por planejamento e ações concretas para transformar Aracaju em uma cidade melhor para todos.

Confira os secretários já anunciados:

Comunicação: Ricardo Marques

Educação: Edna Amorim

Saúde: Débora Leite

Turismo: Fábio Andrade

Controladoria: Paulo Márcio

Infraestrutura: Sérgio Guimarães

Fazenda: Sidney Thiago

Assistência Social: Simone Valadares

Governo: Itamar Bezerra

Procuradoria Geral: Hunaldo Mota

Planejamento: Thyago Silva

Meio Ambiente: Emília Gôlzio

Defesa Social e Cidadania: André David

Articulação Política: Fábio Uchôa

Fundações e autarquias

Fundat: Melissa Rollemberg

SMTT: Nelson Felipe

Emurb: Sérgio Guimarães

Emsurb: Hugo Esoj

Guarda Municipal: Ricardo Silva

Procon: Elaine Oliveira

Defesa Civil: Valéria Bispo

Ainda não foram anunciados os titulares das pastas de Esporte e Juventude, Desenvolvimento Econômico e Inovação e Funcaju.

