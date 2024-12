Emília anuncia dois novos secretários que vão compor a gestão

A prefeita eleita de Aracaju, Emília Corrêa (PL), anunciou em suas redes sociais nesta quinta-feira (26), dois novos secretários que vão compor a gestão que será iniciada a partir de 1º de janeiro de 2025.

Para a pasta da Secretaria de Esportes e Juventude, Emilia anunciou Aquiles Silveira. Ele é formado em educação física, pós-graduado em didática, especialista em Esporte Educacional e em Esporte de Alto Rendimento. Foi coordenador estadual do Programa Segundo Tempo do governo federal e possui experiência em eventos esportivos, nacionais e internacionais.

O outro nome anunciado pela prefeita eleita foi o do empresário Dilermando Júnior. Ele é formado em Comunicação Social, com habilitação em Relações Públicas e pós graduado em Administração de Empresas. Ele já atuou como vice-presidente da Associação Comercial de Sergipe (Acese) e passou pelas presidências do CJE (Conselho de jovens Empresários), e da Câmara do Jovem empresário da Fecomércio/SE, além de ter exercido a função de Diretor de Expansão da Confederação Nacional Jovens Empresários (CONAJE), contribuindo diretamente em projetos de diversas empresas no estado de Sergipe.

Foto Reprodução – redes sociais