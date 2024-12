Emília anuncia Fábio Uchôa como secretário de Articulação Política

A prefeita eleita de Aracaju, Emília Corrêa (PL), usou as redes sociais nesta segunda-feira (16) para anunciar o nome do advogado Fábio Oliveira Uchôa para a assumir a Secretaria de Articulação Política do município em 2025.

Em sua página no Instagram, Emilia disse que “temos que levar técnicos e pessoas preparadas e que sabem conversar”, destacou Emília Corrêa.

Emilia explicou ainda que “assegurar a proximidade do interesse público local e regional para fortalecer as reivindicações junto ao governo estadual e federal no que diz respeito à administração pública, estas serão algumas das atribuições desempenhadas a partir do próximo ano pelo @fabiooliveirauchoa, que aceitou o nosso convite para estar à frente da Secretaria de Articulação Política do município. Seja bem-vindo, Fábio, à #NovaAracaju!”.

Fábio Uchôa é advogado, especialista em Direito Constitucional e em Gestão Pública, e desempenha a função de assessor de no Ministério Público Estadual (MP/SE), há 27 anos. Também atua na assessoria jurídica do município de Estância.

Até o momento Emilia anunciou os seguintes nomes:

Secretaria de Comunicação: Ricardo Marques

Secretaria da Educação: Edna Amorim

Controladoria -geral: Paulo Márcio

Secretaria Municipal de Infraestrutura: Sérgio Guimarães

Secretaria Municipal de Turismo: Fábio Andrade

Secretaria Municipal de Saúde: Débora Leite

Secretaria Municipal da Fazenda: Sidney Thiago

Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT): Nelson Felipe

Fundação Municipal de Formação para o Trabalho (Fundat): Melissa Rollemberg

Procuradoria-geral: Hunaldo Mota

Secretaria de Governo: Itamar Bezerra

Coordenadoria Procon: Elaine Oliveira

Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão: Thyago Silva

Foto reprodução redes sociais