Emilia anuncia Hunaldo Mota para Procuradoria-Geral do Município

A prefeita eleita de Aracaju, Emilia Correa (PL) anunciou na tarde desta segunda-feira (09), o nome do advogado Hunaldo Mota, para a Procuradoria-Geral do Município.

A prefeita eleita disse que a Procuradoria tem um papel extremamente importante na estrutura do governo, representando judicial e extrajudicial o Município, emitindo pareceres e informações, na forma da lei, entre outras funções. “Ciente disso, fiz uma escolha levando em conta toda uma experiência de mais de 30 anos na advocacia, acumulando funções como procurador em vários municípios, diretor de Controle Interno da Assembleia Legislativa, além de ter sido diretor geral da Alese e da Câmara Municipal de Aracaju”.

Em sua pagina no Instagram, Emilia disse que “trata-se do advogado @hmotaadvogados, que aceitou nosso convite para ser o procurador geral do município. Seja bem-vindo ao nosso time e saiba que teremos muito trabalho pela frente, sempre focando na transparência e respeito ao erário”.

Hunaldo Mota possui Mestrado Profissional em Administração Pública pelo Instituto Brasiliense de Direito Público (IDP) e um extenso histórico de atuação em cargos de relevância na administração pública.

Ele foi Procurador Geral do Município de Canindé do S. Francisco, Diretor Geral da Assembleia Legislativa de Sergipe e Procurador do Município de Carmopólis.