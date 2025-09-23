Emília apresenta em São Paulo a virada histórica do transporte público de Aracaju

A convite da organização do Congresso e Feira Smart City 2025, a prefeita Emília Corrêa participa, em São Paulo, do maior encontro de cidades inteligentes do país. O evento, que acontece de 23 a 25 de setembro, no Expo Center Norte, reúne prefeitos, secretários, autoridades públicas e especialistas de todo o Brasil para debater inovação e sustentabilidade nas cidades.

Em apenas seis meses de gestão, Emília conduziu uma transformação que tirou Aracaju do grupo das piores capitais em transporte público e a colocou como referência nacional. Convidada a compartilhar essa experiência, ela apresentará uma palestra em que detalha a modernização da frota, a ampliação da integração, a implantação de ônibus elétricos e a reorganização do sistema, tornando-o mais eficiente, acessível e ambientalmente responsável.

“Marcar presença no CSC 2025 é investir no futuro da nossa capital, buscando boas referências de outras cidades e estados, além de apresentar os avanços que já realizamos em Aracaju. Esta é uma oportunidade de fortalecer a nossa gestão e alinhar a cidade às soluções mais inovadoras em tecnologia, sustentabilidade e gestão pública”, destacou a prefeita.

Com mais de 500 palestrantes, 30 palcos simultâneos e experiências imersivas em mobilidade ativa, governança de dados, cidades resilientes e urbanismo sustentável, o Cidade CSC 2025 reúne quatro grandes pilares em um só espaço: Connected Smart Cities, Air Connected, Parque da Mobilidade Urbana e CSC GovTech.

Considerado o maior evento da América Latina dedicado à inovação urbana, tecnologia, conectividade e sustentabilidade, o CSC 2025 consolida-se como referência para gestores e especialistas que buscam soluções inovadoras para as cidades do futuro.

