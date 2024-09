Emília apresenta propostas para desenvolvimento econômico em Fórum Empresarial

Em um encontro promovido pelo Fórum Empresarial de Sergipe, nesta terça-feira, 3, a candidata à Prefeitura de Aracaju, Emília Corrêa (PL), apresentou suas propostas focadas no desenvolvimento econômico da cidade. Emília, que estava acompanhada do candidato a vice-prefeito, Ricardo Marques, destacou que seu plano de soluções visa promover o crescimento sustentável de Aracaju por meio de incentivos fiscais e modernização da infraestrutura. Uma das principais medidas é o congelamento do IPTU por dois anos, o que, segundo a candidata, permitirá uma economia de cerca de 10% para os empresários.

“Quero agradecer essa oportunidade para expor nossas ações para o desenvolvimento econômico de Aracaju. Entre as principais delas, destaco os incentivos fiscais, como o congelamento do IPTU, que proporcionará uma economia de cerca de 10% nos próximos dois anos para os empresários. Cada um de vocês pode fazer uma conta rápida e perceber o impacto positivo dessa medida.”, disse Emília.

Outro ponto-chave do plano é a criação de uma Zona Econômica Especial no Centro Comercial de Aracaju. A proposta é transformar a área em um polo de desenvolvimento. “Será uma infraestrutura avançada e benefícios fiscais, regularizando imóveis fechados e transformando a área em um polo de convivência, lazer e moradia”, esclareceu a candidata.

Emília também apresentou o “Programa de Modernização do Centro”, que inclui a criação da Ponte Digital, um parque tecnológico urbano que abrigará empresas, startups e órgãos governamentais. A iniciativa “Cidade dos 15 Minutos”, inspirada em modelos urbanos de sucesso ao redor do mundo. E o fortalecimento do comércio dos bairros, reconhecendo que o comércio local é um pilar fundamental para a economia de Aracaju.

A candidata apresentou suas propostas para a infraestrutura e a mobilidade. Emília frisou a garantia da continuidade das obras em execução pelo Executivo Municipal, realizando auditorias e acompanhamento austero dos contratos, buscando sempre a eficiência e racionalização dos recursos públicos, além da ampliação dos investimentos na infraestrutura.

PPPs

Por fim, Emília ressaltou a importância das parcerias público-privadas, sendo que algumas já estão entre as prioridades, a exemplo da eficiência energética. “O objetivo é que todos os prédios da Prefeitura sejam abastecidos com energia solar”, anunciou.

“Temos ainda projetos de retrofits para modernização e ocupação de prédios, especialmente no Centro, e a gestão de parques públicos, como o Sementeira e o Tramandaí. Com transparência, tecnologia e modernização da máquina pública, vamos transformar Aracaju em uma cidade próspera e acolhedora para todos”, completou a candidata.

O coordenador do Fórum Empresarial, Geraldo Majela, agradeceu a presença de Emília e Ricardo, que puderam expor suas propostas para o desenvolvimento econômico de Aracaju. “Ficamos muito satisfeitos com o que vimos hoje aqui”, disse.

Por Ascom/Coligação “Por Uma Nova Aracaju”