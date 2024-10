EMÍLIA CORRÊA AGRADECE A VOTAÇÃO E AFIRMA ESTAR CONFIANTE NA VITÓRIA NO SEGUNDO TURNO EM ARACAJU

Já focada no 2º turno, a candidata à Prefeitura de Aracaju, Emília Corrêa (PL), iniciou a semana concedendo uma rodada de entrevistas.

Com muita gratidão, Emília fez uma avaliação positiva do resultado e ressaltou seu compromisso com a verdade e o povo aracajuano para a próxima fase da disputa, na qual obteve mais de 126 mil votos.

“Meu muito obrigada ao povo aracajuano que me concedeu essa votação expressiva. Gratidão a Deus e ao povo que confiou em nosso projeto. Daqui pra frente, é uma etapa nova, focada no trabalho e em levar propostas reais para Aracaju,” afirmou Emília.

A candidata também destacou que o apoio da população serão fundamentais para continuar avançando, reforçando seu objetivo de trazer mudanças que o povo deseja. “Chegamos na frente e vamos continuar, porque o povo quer mudança, e é isso que queremos levar com confiança e verdade.”

Emília ainda expressou sua indignação sobre as práticas desleais que marcaram a primeira fase da campanha. “Vimos uma campanha de muitas mentiras e uma máquina trabalhando com ameaças a funcionários. Queremos levar sinceridade e trabalho para o povo de Aracaju,” disse, demonstrando confiança em sua vitória no segundo turno.

Em entrevistas concedidas a veículos de rádio e TV nesta manhã, Emília reforçou o sentimento de gratidão, afirmando que foi Deus quem a conduziu até essa etapa, além de agradecer as famílias aracajuanas que abraçaram sua campanha. “Foi uma campanha linda, limpa, e continuará sendo assim, dentro da verdade, sem ataques e mentiras deliberadas,” disse a candidata, mencionando a desonestidade que viu por parte de seus adversários.

Sobre o segundo turno, Emília destacou que está pronta para enfrentar qualquer adversário, mas também se mostrou preocupada com a abstenção de mais de 88 mil eleitores. Ela acredita que parte desse eleitorado pode estar desacreditada na política. Emília enfatizou que sua campanha se manterá coerente e que, embora os votos e apoios sejam bem-vindos, ela terá cuidado ao formar alianças. “Determinadas alianças podem comprometer uma administração voltada para o povo. Não fazemos negócios com a vida das pessoas,” afirmou.

Emília aproveitou o momento para destacar suas propostas, caso seja eleita. Ela mencionou questões cruciais como a educação infantil, o transporte público e a saúde, além de tópicos como cultura e geração de emprego. A candidata reiterou seu compromisso com uma gestão limpa e transparente, especialmente em relação às polêmicas sobre contratos de licitação, prometendo mudanças significativas na administração pública.

Por Ascom/Coligação Por Uma Nova Aracaju