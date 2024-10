Emília Corrêa agradece votação no 1º turno em discurso na Câmara

A candidata à Prefeitura de Aracaju, Emília Corrêa (PL), retornou à Câmara Municipal de Aracaju nesta terça-feira, 8 , após o término do primeiro turno das eleições, do qual estava licenciada. Seu pedido de licença não remunerada venceu, e ela aproveitou a sessão para agradecer a expressiva votação recebida, enquanto se prepara para renovar o pedido de licença para o segundo turno.

Durante seu discurso no pequeno expediente, Emília expressou profunda gratidão: “Muita gratidão a Deus e ao povo de Aracaju. Desde o início das pesquisas, no ano passado, fomos caminhando com o trabalho de tantos anos. Gratidão por mais de 126 mil votos, quase 42% da população no primeiro turno diz que quer mudança, e nós acreditamos nisso.”

A candidata destacou a importância das famílias, das mulheres, dos idosos e das crianças que a apoiaram durante a campanha: “Cada pulseira dessas que ganhei ao longo da campanha foi de meninas que vinham correndo, mostrando esperança. Os idosos também demonstraram muito carinho. Não posso encher os braços com todas as pulseiras, mas as uso e vou trocando para que vejam que estou usando, com muito carinho e amor.”

Emília também aproveitou a oportunidade para criticar o que chamou de “mentiras deliberadas” espalhadas por outros candidatos durante os debates: “Uma das coisas mais feias foi a mentira intencional de candidaturas que sabiam a verdade e diziam o contrário, para confundir o eleitor. Como minha avó dizia, quem mente, rouba. Lutamos no primeiro turno contra máquinas poderosas, narrativas e mentiras, e quem as contou sabia o que estava fazendo.”

A vereadora ainda lembrou de sua trajetória ao lado do vereador Ricardo Marques, seu vice na chapa: “Passamos dois mandatos completos nesta Câmara, sempre defendendo o povo. Nosso foco é lutar pelos direitos da população, sem nos apegarmos a questões que só dividem. Queremos união para garantir o reconhecimento dos direitos. Essa foi nossa batalha aqui, e será a mesma se formos eleitos para a Prefeitura.”

Após o pronunciamento, Emília concedeu entrevistas à imprensa, reafirmando sua solicitação de nova licença não remunerada para o segundo turno e destacou a expectativa para a próxima fase da campanha: “Será uma disputa entre o continuísmo e a mudança para Aracaju.”

