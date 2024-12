Emília Correa anuncia André David para comandar a Defesa Social

A prefeita diplomada de Aracaju, Emília Corrêa (PL), usou as redes sociais neste quart

(18) e anunciou o nome do delegado André David para comandar a Secretaria da Defesa Social de Aracaju.

Emilia explicou que “a pasta tem a função de promover a defesa dos direitos do cidadão e da normalidade social, manter a ordem pública, proteger os direitos das pessoas e zelar pelos bens, serviços e instalações municipais”, disse.

André David aceitou o convite da prefeita e disse que “eu quero ir às ruas, junto com a Guarda Municipal, combater o crime, ir no seu bairro, livrar você da violência. Eu não gosto de ficar em gabinete, eu gosto de ficar dentro de uma viatura, sentindo o calor e a realidade das ruas”, disse o delegado.

Formado em Direito, André David é delegado há 16 anos. Foi delegado em várias regionais no interior, ocupou as diretorias operacionais do COPE (Complexo de Operações Especiais) e do DENARC (Departamento de Narcóticos) e atualmente é delegado da 2ª Delegacia Metropolitana no Centro de Aracaju.

Foto redes sociais