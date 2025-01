Emília Corrêa anuncia a anulação da licitação do transporte coletivo

A prefeita Emília Corrêa (PL) reuniu a imprensa nesta terça-feira (07) e informou que vai cancelar a ordem de serviço do transporte coletivo da região metropolitana de Aracaju.

Emilia explicou que pretende fazer novo processo de licitatório para o serviço e com uma previsão de conclusão ainda este ano.

Durante a entrevista, Emilia disse que “queremos em seis meses estar concluindo uma nova licitação que atenda os usuários, com preço justo e qualidade de serviços,respeitando também os pagamentos dos servidores”, disse a prefeita.

Ela informou ainda que a tarifa do transporte será congelada até uma melhoria na prestação do serviço e, além disso disse que um novo processo licitatório deverá acontecer no prazo de seis meses.

A prefeita também falou sobre o veto à Lei do subsídio, anunciada e aprovada na Câmara de Vereadores de Aracaju, quando se verificou a necessidade da manutenção da tarifa a partir de um aporte de um subsídio mensal de R$ 1,6 milhão no sistema, totalizando R$ 24 milhões.

Por fim, a prefeita Emília informou que pretende destituir o atual presidente do Consórcio do Transporte Público Coletivo da Região Metropolitana, Renato Telles, que é ex-superintendente da SMTT.

Foto reprodução