Emília Corrêa anuncia Aquiles Silveira como secretário de Esportes

A prefeita eleita de Aracaju, Emília Corrêa (PL), anunciou na manhã desta quinta-feira (26) em suas redes sociais, mais um nome para compor o seu secretariado.

Emilia informou que Aquiles Silveira o titular da Secretaria de Esportes e Juventude.

Em sua página no Instagram, Emília escreveu que a escolha faz parte do plano estratégico para fortalecer as políticas públicas voltadas ao esporte e à juventude. “Com uma visão inovadora e comprometida, ele chega para transformar o esporte em uma ferramenta de inclusão social, saúde e desenvolvimento pessoal, além de investir na juventude, promovendo oportunidades que inspirem e capacitem nossos jovens”, escreveu a prefeita eleita.

” Aracaju é uma cidade que vive esportes, desde o seu nascimento. Então levar o esporte a vida das pessoas, a todos os cantos da cidade, vai com certeza fazer uma Aracaju mais feliz”, disse Aquiles.

Aquiles Silveira é formado em Educação Física e atua na área esportiva desde 1989. Ele possui especializações em Didática, Esporte Educacional e Esporte de Alto Rendimento. Além disso, foi coordenador estadual do programa Segundo Tempo do Governo Federal e acumula vasta experiência em eventos esportivos, tanto no Brasil quanto no exterior.

Os secretários anunciados até o momento:

Secretaria de Comunicação: Ricardo Marques

Secretaria da Educação: Edna Amorim

Controladoria-Geral: Paulo Márcio

Secretaria Municipal de Infraestrutura: Sérgio Guimarães

Secretaria Municipal de Turismo: Fábio Andrade

Secretaria Municipal de Saúde: Débora Leite

Secretaria Municipal da Fazenda: Sidney Thiago

Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT): Nelson Felipe

Fundação Municipal de Formação para o Trabalho (Fundat): Melissa Rollemberg

Procuradoria-geral: Hunaldo Mota

Secretaria de Governo: Itamar Bezerra

Coordenadoria Procon: Elaine Oliveira

Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão: Thyago Silva

Secretaria de Articulação Política: Paulo Uchôa

Secretaria de Defesa Social: André David

Guarda Municipal: Ricardo Silva

Secretaria de Assistência Social: Simone Valadares

Empresa Municipal de Serviços Urbanos: Hugo Esoj

Secretaria de Meio Ambiente: Emília Golzio

Defesa Civil: Valéria Bispo

