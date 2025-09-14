Emília Corrêa anuncia a criação e expansão de linhas do transporte coletivo entre Aracaju e Barra

A prefeita de Aracaju e presidente do Consórcio do Transporte Metropolitano (CTM), Emília Corrêa, anuncia nesta segunda-feira (15), às 8h, a criação e expansão de linhas do transporte coletivo entre Aracaju e Barra dos Coqueiros. As medidas acompanham o crescimento populacional da Barra, que, segundo o Censo do IBGE de 2022, registrou a maior taxa de crescimento de Sergipe: 66,20%.

As novas linhas serão operadas pela empresa Modelo, com ônibus climatizados. Entre as novidades estão a criação das linhas 022 – Barra/DIA e 023 – Jatobá/Mercado, além da expansão da linha 610 – Barra/Mercado, cujo percurso se estenderá até os condomínios Maikay e Thai Residence, localizados na Barra dos Coqueiros. O pacote de melhorias inclui ainda a abertura do terminal de integração da Barra.

Atualmente, todas as linhas que saem da Barra dos Coqueiros têm como destino o Terminal Mercado em Aracaju. Com a criação da linha 022 – Barra/DIA, será a primeira vez que os moradores terão acesso direto ao Terminal DIA, ampliando a integração com toda a rede de transporte da capital.