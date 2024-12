Emília Corrêa anuncia dois nomes para compor a gestão de Aracaju

A prefeita eleita de Aracaju Emília Corrêa (PL) anunciou mais dois nomes para compor seu secretariado, a partir de 2025.

Em vídeo publicado nas redes sociais na manhã desta sexta-feira (13), Emilia anunciou o nome do advogado Thyago Silva como futuro secretário de Planejamento, Orçamento e Gestão de Aracaju (Seplog). “A Seplog é uma secretaria muito importante para os aracajuanos, e ele vai cuidar muito bem”, disse Emília, durante o anúncio.

Thyago Silva é advogado há 15 anos e reconhecido por sua sólida atuação como municipalista e tributarista. Atualmente ocupa o cargo de procurador municipal em General Maynard, no interior de Sergipe.

O outro nome anunciado por ela foi o de Elaine Oliveira, que será a nova coordenadora do Procon Aracaju,

Elaine Oliveira é advogada e atua há mais de 15 anos na área cível, com especialização no Direito do Consumidor. Também possui pós-graduação em Direito Público e é membro da Associação de Mulheres de Carreira Jurídica.

Foto reprodução

