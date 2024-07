EMILIA CORREA ANUNCIA EM ENTREVISTA, O NOME DE RICARDO MARQUES COMO PRÉ CANDIDATO A VICE PREFEITO

Batido o martelo. Durante coletiva de imprensa realizada na sede do Partido Liberal (PL), o vereador Ricardo Marques (Cidadania) foi apresentado como o pré-candidato a vice-prefeita na composição liderada por Emília Corrêa, pré-candidata a prefeita de Aracaju. O anúncio foi feito pelo presidente estadual da Federação PSDB/CIDADANIA, Eduardo Amorim, que destacou o momento de unidade do agrupamento de oposição.

“Aqui não existe disputa interna, mas nomes dispostos a construir um novo projeto que traga as soluções que queremos para a capital, com o cuidado, a transparência e a firmeza que são características de Emília. Estamos iniciando hoje uma nova etapa na história política de Aracaju”, destacou.

Em discurso, Emília reforçou que o clamor do povo foi fundamental para a decisão final do agrupamento. “É uma construção que tem sido feita diariamente. Tenho percorrido os bairros cidade, e esta junção é fruto de uma manifestação popular. Chegou a hora de Aracaju mudar. Ter uma gestão com transparência e soberania popular”, afirmou.

Ricardo Marques complementou que a capital necessita de uma geração de políticos com novos pensamentos e que a construção do projeto não foi isolada, mas coletiva. “Desde o primeiro dia que Emília decidiu enfrentar esta batalha, falei que estaria com ela independente de escolhas futuras. E, assim, fiz. Porque eu acredito que Aracaju pode ir longe, com uma pessoa que realmente conhece a cidade, que ouve as pessoas. Emília faz isso desde o seu primeiro mandato. Há tempo para tudo nesta vida. Para todas as mudanças de ciclos, e, acredito que chegou a hora de Aracaju virar a chave”, concluiu.

Texto/Foto: Ascom/EC