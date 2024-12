Emília Corrêa anuncia o nome de Luciano Paz para o AJUPREV

A prefeita eleita de Aracaju, Emília Corrêa (PL) anunciou na manhã desta sexta-feira (27), através de suas redes sociais, mais um nome para compor a sua gestão a partir de 1º de janeiro.

Emilia anunciou Luciano Paz para presidir o Instituto de Previdência do Município de Aracaju (AJUPREV). “Para garantir aos servidores do município todo amparo necessário e assegurar seus benefícios garantidos por lei, é preciso ter à frente do AJUPREV uma pessoa qualificada”, afirmou Emilia.

Luciano é contador por formação (UNIT), com MBA em Gestão Pública pela Fundação Getúlio Vargas. Já esteve à frente da direção do Instituto de Previdência do Estado de Sergipe, atuou como Superintendente Geral de Compras Centralizadas do Estado de Sergipe, foi Secretário Municipal de Planejamento e Orçamento da PMA e Secretário Municipal da Fazenda, além de Secretário Municipal da Saúde.

Foto redes sociais Emilia Corrêa